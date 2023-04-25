首位出戰日飄移專業賽　港運動員盼飄移普及化：希望改變公眾印象

曾經，他是一位裝修工人；

今天，他是一所過萬呎改裝車房的東主。

曾經，他是一位在公路上飆車的「小混混」；

今天，他是一位賽車飄移運動員。

他是楊健文，是首位出戰FD Japan J2 飄移賽的香港運動員。

楊健文，香港飄移運動員。

我們希望大眾明白，飄移運動並非「街頭飛車」，而是訓練駕駛危機管理的一門專業知識。 香港飄移運動員 - 楊健文

一場意外 迷上飄移

人稱Ken的楊健文，回首當年，年少輕狂。「當年讀書不成，投身建造業，裝修公司老闆是汽車迷，他一直慫恿我成年後成為車主。耳濡目染下，18歲的第一件事，就是考車牌、買新車。」Ken笑言，年輕的第一次總是義無反顧，雄心亦令他遇上第一次交通意外。

Ken認為，飄移是訓練駕駛危機管理的一門專業知識。

「當時新車落地，雄心壯志，載着幾位朋友準備到大埔釣魚。但由於超速駕駛，最後發生交通意外，幸好未有大礙。」Ken分享，當時就是以高速駛進手臂灣，構成「甩尾」效果。事後，有前輩提醒Ken，以他當時的駕駛技術，高速入彎只會構成危險，但假如他懂得飄移，意外便不會發生。

意外過後，Ken開始透過不同的汽車雜誌留意相關資訊，希望提升駕駛技術和豐富相關知識。「當時是2008年，資訊未有現在發達，只能每星期購入價值十元的汽車雜誌，以留意不同賽車活動以及汽車改裝資訊。當時看到汽車雜誌介紹，便參加了內地一個飄移體驗營，一試著迷。」Ken發現，正式的漂移運動與公路上的「飆車甩尾」，分別極大。返港後，他希望接受正式的飄移訓練，但由於價錢昂貴，對於當時只有萬多元薪金的Ken而言，又如何負擔？

飄移項目 - 追走。

開設車房 追逐夢想

8年後，當時26歲的楊建文創立屬於自己的裝修公司，為投身飄移運動打下基礎。「當時裝修公司的業績漸趨穩定，我便開始思考，如何把興趣發展成為事業。」

Ken與數名志同道合的好友一同開設汽車死氣喉改裝車房。

Ken 把心一橫，與數名志同道合的好友一同開設汽車死氣喉改裝車房。

Ken與朋友共同創立AGM MOTOR SERVICES。

不足三個月，Ken與朋友共同創立的AGM MOTOR SERVICES 已在不同車會、車主社群之間闖出名堂。當時Ken亦透過提供改裝車服務，接觸到不同與賽車和飄移相關的團體和人仕，亦開始參與不同的飄移、扭樽活動。

「我開始思考，為何要事業有成，經濟穩定的情況下，才能接觸飄移活動？長此下去，漂移運動又如何普及？我認為一般打工仔，也應該可以接觸飄移。」

入不敷支 堅持到底

2019年頭，Ken與同行好友決定租用偏遠荒地，並開發飄移場，希望以相宜的價錢，讓大眾接觸飄移運動，亦同時為自己提供練習場地。「我們希望大眾明白，飄移運動並非「街頭飛車」，而是訓練駕駛危機管理的一門專業知識。」Ken 亦分享，場地吸納了一群一直在公路上「飛車」的青年，他希望為這些青年，提供合適的場地，在不影響公眾的情況下，開發和提升飄移技術。

Ken相信，飄移運動並非富家子弟專屬的運動。

Ken 坦言，場地費用月租大概二十萬，租金來源則來自車房的利潤。雖然飄移場地一直未能做到收支平衡，但Ken和夥伴希望繼續堅持。「我們相信，飄移運動並非富家子弟專屬的運動。要成功推廣和普及化飄移運動，在政府未有支持的情況下，我們必須繼續營運場地，這算是我們的一點倔強和堅持。」Ken 分享，直至現在，經已為300多位學員提供飄移訓練，當中包括長者、家庭主婦、貨櫃車司機等等。

Ken 分享，直至現在，經已為300多位學員提供飄移訓練。

大概一年前，楊建文所建立的飄移場，取得日本飄移運動權威機構-Msc Challange的認可，並取得飄移專業訓練場地認可証。

出征日本 為港爭光

與此同時，在香港飄移界始祖 - James Tang的引薦下，Ken取得Formula-D Japan J2 出賽資格證，並準備於本年度下旬到日本出賽。「今年四月至十月，我將會到日本作賽，成為香港出戰FD Japan J2 的第一人。」ken 坦言，出賽費用需要自資，但為夢想，楊建文義無反顧。

Ken取得Formula-D Japan J2 出賽資格證，並準備於本年度下旬到日本出賽。

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