殘障家長子女支援計劃2.0│三方共益 親子相親相愛 年青人增同理心

爸爸媽媽有殘障，而子女健全的家庭，是社會甚少關注的一群，香港傷健共融網絡在香港賽馬會慈善信託基金的捐助下，創立了「賽馬會殘障家長子女支援計劃」，連結大專生擔當「聰明使者」，支援殘障家庭小朋友的學業和成長。參加計劃的聽障媽媽田淑玲（田田）和兒子李翰言同聲說計劃給他們很大幫忙，孩子學業成績有明顯進步，母子關係亦更親近融洽，他們希望計劃繼續延續，幫助更多有需要的家庭。



香港傷健共融網絡在5月28日舉行了「賽馬會殘障家長子女支援計劃2.0」成效分享會，暨《我的爸媽不聰明2》新書發布會。

殘障父母難教健全子女

我們自出娘胎的每一個動作，都是由模仿開始，從牙牙學語到口齒伶俐，或從手腳並用爬行到能以雙腳行走和跑跑跳跳，全都以照顧我們成長的父母作模版。因此父母為殘障人士，例如視障、聽障、精神病康復或肢體殘障的孩子，他們的成長經歷與一般孩子不同，而他們的特殊需要亦甚少受到社會關注。

田田是幾乎聽不到聲音的深度聽障，丈夫李國峰完全失聰，兩位兒子翰樂和翰言都是健聽，但他們只是略懂手語，在家裡的親子溝通不多，而且孩子能表達的內容有限，父母難以了解到兒子的內心感受。因此，田田表示對他們心感虧欠：「如果我是健聽，就能知道他們在學校發生甚麼事了，現在他們就算有開心事，我也未必完全感受到。」

幸而田田一家三年前參加了為期3年的賽馬會殘障家長子女支援計劃2.0（支援計劃），由「聰明使者」劉老師及徐老師分別輔助翰樂和翰言的學業和成長。「聰明使者」是計劃經各大專院校招募的義工，他們在接受培訓後獲配對到不同的殘障家庭服務，由於服務對象是失聰和失明人士以及他們的就學子女，所以有「聰明使者」的稱號。

田田表示支援計劃為家庭帶來十分正面的影響：「在聰明使者的教導和開解下，兩位兒子和我們的關係有很大的改善。最重要是以前膽小的我們，現在變得勇敢，願意面對和接觸這個世界。」

田田（左一）表示這個計劃令父母和兩個兒子的關係有改善，大家亦變得更勇敢。

聰明使者幫助孩子學習和成長

「聰明使者」其中一個任務是幫小朋友補習，翰言說兩兄弟都沒有辜負聰明使者的心意：「我的數學成績一向不太好，多得徐老師的教導，我才能進步。弟弟的數學成績更是突飛猛進，上次數學考試87分，今次進步到100分！」由於父母聽不到，翰樂和翰言的溝通能力也不及同年紀的小朋友，幸然有「聰明使者」的指導，兩兄弟學會溝通技巧，翰言更留意到弟弟的轉變：「以前遇到問題，他只懂得哭，但跟聰明使者相處，多了傾談，他學識用語言表達自己的感受。」

翰言又說：「徐老師教我如何與人相處，我現在敢於表達，不像以前般害羞。」田田亦以手語附和：「希望計劃繼續延續，幫助更多有需要的家庭。」

翰言（左）表示在「聰明使者」徐老師的幫助下，自己和弟弟的數學成績都有很大的進步，而且社交能力也有提升。

莫儉榮望社會更關注殘障家長及其健全子女

香港傷健共融網絡獲香港賽馬會慈善信託基金的捐助，於2016年創立了「賽馬會殘障家長子女支援計劃」，三年後再獲捐助，得以於2020年4月至2023年3月展開計劃2.0。今次除了「聰明使者」的服務和家長培訓活動外，更新增了個人及家庭輔導服務，以及家長手語翻譯服務。

計劃2.0於3月底告一段落，本身是全失明註冊社工的香港傷健共融網絡總幹事莫儉榮在5月28日的計劃成效分享會上說，希望透過分享計劃的成果，令社會更關注殘障家庭社群：「我希望社會不只是支援我們，同時亦可以給我們自力更生的機會，支持我們自強不息，有尊嚴地生活。其實殘障人士面對的困難並非生活上的不便，而是缺乏正常人有的經歷。」

香港傷健共融網絡總幹事莫儉榮（左一）希望透過計劃的成功，令社會更關注殘障家長及其健全子女。

成效評估正面 「聰明使者」不只是補習老師

另外，為了分析「賽馬會殘障家長子女支援計劃」的成效，香港傷健共融網絡委託香港都會大學的人文社會科學院公共及社會政策研究中心，進行成效評估研究。他們邀請參與家長、子女和「聰明使者」填寫問卷和接受個案訪問。結果顯示，綜觀三方均對計劃的滿意度相當高，尤其是「聰明使者」普遍表示參與計劃後更明白傷殘人士的能力和需要，自己也變得更樂意支持傷健人士，協助他們改善表達和社交。

有份出席記者會的「聰明使者」高宇星已參加這個計劃長達6年，期間除了功課輔導，他還會跟學生傾談，與他們一同外出體驗和開眼界。他透露自己最深刻的一件事：「有一次我跟一個聾人家庭的小朋友吃完晚飯後，一起去信和中心看模型。臨道別時他說了一句令我十分心痛的說話：『原來朋友之間是會這樣相處。』這令我明白到，原來我們正常的生活社交，對於他們而言是一項挑戰。」

「與殘障家庭相處的經驗，讓我領悟幸福就是有選擇，而殘障人士和他們的子女，就比人少了一點選擇。這教我更懂得珍惜所有。」最近當上爸爸的高宇星表示，日後仍然會抽空參加計劃，助己助人。

「聰明使者」高宇星（左）已參加這個計劃長達6年。

（資料及相片由客戶提供）