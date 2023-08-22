愛犬離世體會生死　前幼教立志服務老弱毛孩：這是上天給我的任務

「阿棍屋」創辦人 - IVY。

她曾經是收入穩定的幼稚園助教，現在卻成為老弱毛孩的照顧者；她曾因愛犬離世而一蹶不振，現在卻以愛犬之名，拯救更多生命。她選擇放下執念，卻執着每一個被拯救的生命。她是「阿棍屋」創辦人，生命守護者-IVY。



「阿棍屋」創辦人 - IVY。

因為我知道，過了一天就是一天，沒有了就是沒有了。無論有多辛苦，我都希望牠們開心，我不會讓自己後悔。 「阿棍屋」創辦人 - IVY。

相遇。相知 - 洛威拿阿棍

2009年，當時還是幼稚園助教的IVY ，在繁殖場認識阿棍。「當年，我和丈夫在繁殖場遇到當時經已兩歲的阿棍。雖然牠是洛威拿，但性格溫馴有善，不具攻擊性。回家後，阿棍更會被其他小狗欺負。」身材健碩，卻膽小被欺；惡形惡相，卻最討主人Ivy歡心。

Ivy愛犬 - 洛威拿阿棍。

「愛犬之人的唯一責任，就是呵護毛孩；但阿棍卻倒個頭來，讓我和丈夫感到被呵護。」IVY 分享，每逢下班回家，阿棍總是第一個衝過來撒嬌、磨蹭著；每當其他寵物嚷着下街散步，阿棍總是乖乖坐在Ivy身旁，彷彿主人就是牠的全部。而這份親密，亦令阿棍成為Ivy啲全部。

「愛犬之人的唯一責任，就是呵護毛孩；但阿棍卻倒個頭來，讓我和丈夫感到被呵護。」Ivy如是說。

作為八隻愛犬的主人，Ivy坦言當時自己尤其溺愛阿棍。但緣起緣滅，2014年，阿棍確診，患上末期乳腺癌，而Ivy的生命亦從此不一樣。

執念。放不下：阿棍病逝

「由確診到動手術，也只是短短數天的事情。」Ivy憶述，當時阿棍的乳腺腫漲、身體出現血班、七孔流血。醫生指，即使動手術，也只有5%康復的機會。「我還記得，完成手術後已是凌晨，阿棍處於半昏迷狀態，需留院觀察。醫生喻我們先回家休息，明早再來探望。但想不到，離開診所的一刻，就是我們跟阿棍永別的一刻。」十年過後，再次回想，Ivy眼睛一紅。

2014年，阿棍確診，患上末期乳腺癌。

說再見，卻不能再見。愛犬的離開，為當時的Ivy帶來遺憾。「我很後悔當時沒有待在診所，陪伴阿棍走最後一里路；後悔牠在生的時候，沒有多為牠拍照留念；後悔沒有抽更多的時間，多帶阿棍到公園走動。」突如其來的離別，令Ivy陷入人生低潮。「阿棍離開後接近兩個月的時間，我只懂流淚渡日，吃不下睡不着，情緒更一度出現問題。」Ivy回想，自己也預計不到阿棍的離開，竟為她帶來如此大的衝擊。

除了丈夫，當時陪伴Ivy的，就只有家中8隻毛孩。Ivy亦因為牠們的陪伴而有所覺悟。「當我六神無主的時候，唯一支撐着我的，就是眼前八隻毛孩。我不能失去牠們，同時牠們亦不能失去我，我仍要照顧牠們，直至終老。」

IVY家中8隻毛孩的成員。

對愛犬的執念，令Ivy一蹶不振；對動物生命的執着，卻讓Ivy重新出發。放下執念，Ivy將對愛犬的思念轉化為動力。翌年，Ivy萌生成立動物收容所的念頭；同年，「阿棍屋」正式成立。

釋念。以愛之名：「阿棍屋」成立

阿棍屋。

「成立阿棍屋，是希望透過服務毛孩，為阿棍積公德。動物的生死應由上天安排，而非我們作決定。即使眼前的毛孩體弱多病，我也會盡力照顧，直至牠們離去。」阿棍的離去，讓Ivy學懂生死。

「動物的生死應由上天安排，而非我們作決定。即使眼前的毛孩體弱多病，我也會盡力照顧，直至牠們離去。」IVY分享。

為了全程投入以阿棍之名許下的承諾，Ivy辭去幼稚園工作，並全時間投身於毛孩身上。「由打掃、餵藥、打針、到處理骨灰、處理捐贈，我也必須參與其中。我不知道明天的事情，我只知道在生離死別前來臨之前，我會盡本分責任照顧牠們，因為我不想讓自己後悔。」這是Ivy的工作日常，也是與阿棍的約定。

2017年，阿棍屋由千餘呎的舊中心遷往佔地約一萬四千呎的馬鞍崗現址，浪浪們亦有更寬敞的活動空間。成立八年，阿棍屋經已成功拯救超過700隻動物。2022年，Ivy亦於深水埗開設全港首間義務獸醫診所——善行動物診所，為浪浪們免費提供絕育與各種醫療服務。

全港首間義務獸醫診所——善行動物診所。

思念。天家再聚

Ivy放下執念，但依然想念。「每當我想起阿棍的時候，心仍會痛。我只是把對牠的回憶，放在心裏的保險箱。當我工作乏力的時候，我會適時打開保險箱，因為它給我動力，亦提醒我要做好本分，將來回到天上，我對阿棍有所交代。」