遺物整理師明泰公開抑鬱症經歷盼去污名化：抑鬱症可能是善良的病

遺物整理師明泰近年在社交平台分享自身清理凶宅、整理先人遺物的過程及故事，更開設社企「人生事 Lives Are」推廣生死教育，近年他眼見不少社會事件及新聞底下都出現對精神病患者「惡言」、誤解等的留言，決定於社交平台分享自身抑鬱症的經歷，並強調「精神病去污名化」十分重要，他指：「因為我好幸運，在中學時患上抑鬱症得到學校、父母、同學的接納及支持，但社會現時可能對抑鬱症患者有太多誤解，令病人不敢求助。」



「父母沒有給我壓力，但我一樣被公開試的壓力壓跨。」

港大防止自殺研究中心早前公布，今年青少年自殺率創歷年新高，有網民的留言怪罪當事人的父母給予過多學業上的壓力，明泰就覺得不能以偏概全：「我一向的成績也不是特別好，父母亦完全沒有給予我成績上的壓力，但我中四、五時同樣突然被公開試的壓力令我開始產生焦慮的情緒，之後更確診抑鬱症。」明泰表示對於學業成績的壓力可能來自社會的氛圍，而他好幸運，學校知悉他的病情後，老師會著情處理，「一開始我發現情緒受困擾，於是上網搜尋到這可能與抑鬱症有關，然後我與老師商討，再由學校社工轉介到醫生處理。當時醫生會了解我的想法，分析一些情緒可能是正常，一些則是抑鬱症狀，按情況處方不同的藥物。而我所讀的中學亦一向注重學生的身心靈健康，亦有相關的教育，老師在知悉我有抑鬱症後除了會體諒我上課不夠集中，課後亦可安排補課，亦不會阻止其他同學與我來往。」

因為抑鬱症的經歷，令明泰對患有情緒病的「小眾」有更多的同理心，面對親人離世的客戶，更了解他們的需要。

「我的朋友與家人會一直陪伴我，不會批判我的情緒。」

明泰表示被抑鬱症影響，對身邊的同學沒有什麼反應，但好慶幸他們一直的陪伴：「在中學有3年我都只想去同一間餐廳食午飯，不想有任何的改變，而當時的同學亦毫無怨言，即使有時我拒絕他們一起吃飯，他們都會堅持和我一起，說擔心我自己一個人會做傻事，至今他們都是我的好友。而我最欣賞的一點是他們從不會叫我『唔好唔開心』，亦都不會問『點解唔開心』；同時，由於小時候我有亞氏保加症，情緒起伏大，父母已由醫生方面了解到我不是『曳』，只是受病情影響，到我患上抑鬱症，他們亦好接納我的情緒，有時明白我不想上課，他們不會責備我，只要我感覺舒服，他們會跟學校安排之後再安排補課。」

明泰指如果香港其他的中學可以好像他母校一樣，會注重身心靈教育，多些人對抑鬱症或精神病了解更多，善待身邊的人，可能都有機會令青少年可以多一個選擇，令他們可以多一點喘息的空間。

明泰指若社會更多人了解抑鬱症是什麼，知道應該怎樣與抑鬱症患者相處，可以令患者都以更正面的方法處理自己的病情，不忌諱看醫生，人生有更多好的選擇。

「我會反思抑鬱症為我帶來什麼，用我的方法與抑鬱症共存。」

「一位大學的教授，他是醫生亦是我的恩人，他說抑鬱症可能是一個善良的病，它正提醒你的生活、工作方式出現問題，抑鬱症不是想你去死，而是一個保護的機制，讓你察覺生理及心理有問題要去處理及解決，好多時候病人都不是想死，而是想逃離、解決問題，想『重生』。」這位恩人令明泰從新思考抑鬱症為他帶來什麼，「患上抑鬱症，令我了解到社會上少數人的想法，對我來說不是壞事，對我從事殯儀的工作多了一份同理心。另外，我亦學懂了『品嚐』它，因為在不同年紀，不同時間，抑鬱症病發都令我有不同的體會。現在我已經與抑鬱症共存，有時情況嚴重我會再與醫生見面，有些時間我都需要藥物治療，讓我的狀態好轉並舒緩。」明泰指「品嚐」的意思，即是以第三者身份「抽身」覺知抑鬱症如何影響自己的情緒，這些經歷之後可能會成為的一個收穫。

最壞的情況，明泰亦曾出現輕生的念頭，但他視抑鬱症病發為對自己的挑戰，每次他都會找出自己的價值，給自己一個肯定，「最近一次病發是在去年盂蘭節期間，但之後因為有街坊叫我去做盂蘭節相關活動的義工，令我反思到這是我從小就想做的事，找到自己在社區或在人與人之間的價值。」

訪問當天，明泰公司的職員亦表示自己本身亦曾是明泰的客戶，因為家中有親人離世需要明泰的幫忙，後來變成朋友，更投身生死教育及殯儀的工作。

工作中，明泰經常接觸到不少不能接受親人離世，自己都想輕生的家屬，「我會明白他們有種叫天不應、叫地不聞，雖然外表看似平常，但內心被世界弧立的感覺，其實他們都會擔心離世的親人會被世界遺忘，我不會用一個可憐的角度與他們相處，會用朋友的方式傾聽他們的說話，之後不少人都把我當成真正的朋友，慶祝生日、結婚等都會叫我一起出席。」

最後表示希望社會大眾可以明白抑鬱症患者的處境，不要再誤解他們或對其污名化，其實他們都只是被病情影響，「好多抑鬱症或焦慮症的患者，在生活上及工作能力上都毫無問題，亦並非如大眾所想，以為他們都會好情緒化。」其實只要社會上不同的人，正面看待抑鬱症，大家就不會因害怕被標籤或污名化而選擇不就醫，悲劇就有機會減少發生，就正如明泰在社交平台所寫「在我們的城市，其實有好多人在病患中奮鬥，不要覺得有情緒疾病是一種可怕的東西。」

註冊社工：污名化令患者更被邊緣化 朋友宜靜心聆聽不批判患者情緒

有指社會對精神病的歧視及污名化，往往比病情更可怕，利民會助理總幹事、註冊社工李智仁（Eric）就解釋：「每一個情緒對於患者來說，感受都是真實的，他們就像一位每天都要戰勝自己的勇士。因此，精神復元人士單單需要適應，並與病情共處已經不容易，如果外間再標籤他們為『怪人』、『食藥都冇用』等，這會令他們更加懷疑人生。患者更可能誤以為患病單純是自己做錯，落入感到自責或被遺棄的漩渦，更『收埋自己』，影響他們復元的進程。歧視及精神病污名化同樣影響照顧者們的『士氣』，除了讓照顧者倍感壓力外，亦因為周遭人士對病情的刻板印象，減少了照顧者帶同患者出席社交場合的機會，變相亦令自己的社交減少。由本來個人患病，慢慢整個家庭的生活也被邊緣化。因此，如果一開始大家已對抑鬱症、焦慮症等有認識，而非誤解，這對病人的病情及其照顧者就更有幫助，亦讓他們有更大的復元『空間』。」

Eric在看過明泰的故事後，亦表示十分欣賞明泰的朋友及家人都做到「不批判患者情緒」，他指：「因為患者的情緒，有時可能只是單純受病情影響，未必是因為有特定事件而觸發，只是純粹的感到此刻不開心。這時如果向患者不停追問『為什麼』，病人會好難解釋原因，甚或感到無奈與不被明白，因為自己有時面對的正正是難以言喻的情緒和感受。所以如果有朋友患有情緒病，我們最好就是靜心聆聽，慢慢陪伴，在建立信心後，鼓勵他們求醫或繼續接受醫療，令他們不會抗拒與外界接觸。」

有關精神健康支援服務的資訊，可到利民會網站了解更多！

此內容由楊森大藥廠全力支持

（資料由客戶提供）