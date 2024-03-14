鬼聖胎︱Sydney Sweeney聖母新娘性感現身　傾倒重力上圍冧盡粉絲

美國西南偏南電影節（SXSW）於2024年3月8日至3月16日在德州舉行，昨晚荷里活驚慄電影《Immaculate》（台譯：鬼聖胎）於電影節舉行首映禮，女主角Sydney Sweeney與一眾演員及幕後創作團隊一同亮相。

Sydney Sweeney與《鬼聖胎》一眾演員及創作團隊一同亮相西南偏南電影節首映禮。（視覺中國）

Sydney Sweeney以一身「聖母新娘」打扮亮相，非常性感！（視覺中國）

Sydney Sweeney以一身「聖母新娘」打扮亮相，非常性感！（視覺中國）

現年26歲的Sydney Sweeney在荷里活上位速度極快，單單在2024年首季，便已推出《真的狠愛你》（Anyone but You）、《蜘蛛夫人》（Madame Web）及《鬼聖胎》。在首映禮上更攜同一班「詭修女」登場，以「聖母新娘」之姿亮相，性感又相當詭異！

Sydney Sweeney以「聖母新娘」打扮現身，呼應電影主題。（視覺中國）

Sydney Sweeney更與一班「詭修女」一同亮相，令戲院現場充滿驚慄感！（視覺中國）

Sydney Sweeney昨晚以一身白色露肩高叉長裙亮相電影節，除了一貫大方展現逼爆上圍外，亦露出穿上及至大腿的蕾絲絲襪，懸出的吊襪帶若隱若現，非常誘人！Sydney Sweeney在電影節上親民地與觀眾近距離接觸，在簽名間談笑風生之餘，更多次彎腰傾出重量感十足的上圍，令現場觀眾為之瘋狂！

Sydney Sweeney於西南偏南電影節與現場觀眾近距離接觸，傾倒重力感上圍，非常性感誘人。（視覺中國）

Sydney Sweeney於西南偏南電影節與現場觀眾近距離接觸，傾倒重力感上圍，非常性感誘人。（視覺中國）

《鬼聖胎》劇情講述一位修女在修道院裡意外懷孕，引發聖母瑪利亞後再一次「神蹟」，令修道院陷入詭異風波之中。Sydney Sweeney的「聖母新娘」打扮正好呼應電影主題，而與她一同出場，身穿修女黑袍、臉上蒙上紅布的「詭修女」亦更顯詭異驚慄氣氛！

Sydney Sweeney與一班穿上修女黑袍、面上蒙上紅布的「詭修女」一同現身。（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney與一班穿上修女黑袍、面上蒙上紅布的「詭修女」一同現身。（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney於《鬼聖胎》裡飾演一位修女。（《鬼聖胎》預告截圖）

面上蒙上紅布的「詭修女」亦有在電影裡現身。（《鬼聖胎》預告截圖）

修道院裡更發生離奇墮樓事件。（《鬼聖胎》預告截圖）

修道院裡更發生離奇墮樓事件。（《鬼聖胎》預告截圖）

修道院裡更發生離奇墮樓事件。（《鬼聖胎》預告截圖）

身為修女的Sydney Sweeney，竟然意外懷孕。（《鬼聖胎》預告截圖）

身為修女的Sydney Sweeney，竟然意外懷孕。（《鬼聖胎》預告截圖）

身為修女的Sydney Sweeney，意外懷孕後亦有「聖母新娘」的同類情節。（《鬼聖胎》預告截圖）