黃淑蔓憑《深房》奪「最佳微電影女主角」　眼濕濕︰相信自己多咗

第十一屆微電影「創＋作」支援計劃（音樂篇），昨日（3月14日）於會展舉行頒獎典禮暨精選作品放映，由 Ktourfantasy Production House製作、吳詠琪執導、黃淑蔓（Feanna）主演的《深房I am not alone》勇奪專業組三項大獎，成績驕人。導演吳詠琪奪得「最佳微電影製作」銀獎，Feanna憑出色演技奪得「最佳微電影女主角」金獎，攝影指導趙沛源則奪得「最佳微電影攝影」銀獎。評審大讚《深房》有絕對的電影感，製作技術相當出眾。

首次奪得演技獎即摘下女主角金獎的Feanna非常感動。（電影公司提供）

首次奪得演技獎即摘下女主角金獎的Feanna非常感動，她於台上感謝導演吳詠琪、公司寰亞、同事以及家人的支持時，一度眼濕濕。她特別感謝客串演出的鄧家杰（Kakit），說：「我好少演感情戲，對住佢冇咁緊張，同埋少女心爆滿，多謝Kakit。」奪得「最佳微電影製作」銀獎的吳詠琪則恭喜《深房》的一眾台前幕後，她說：「你哋嘅熱血得到肯定，多謝寰亞，佢哋睇完個劇本就好放心將個女（Feanna）交咗畀我。」她們隨即與Kakit互相祝賀，又親吻獎座分享奪獎喜悅。

Feanna於台上感謝導演吳詠琪、公司寰亞、同事以及家人的支持時，一度眼濕濕。（電影公司提供）

Feanna於頒獎禮後受訪時表示很開心，亦為她於演戲上打下強心針：「開頭唔敢相信，知道咗呢個咁好嘅消息，真係好開心，演戲方面相信自己多咗。」她於戲中飾演一位沉溺分手傷痛，還遭受鄰居噪音困擾的女生，情緒低落且沉鬱，對於可愛女孩Feanna來說，絕對是一大挑戰。她說：「平時好少將呢面展露畀朋友睇，喊都好少喺人面前喊，今次係好大突破。我媽咪同我講，『你喺戲入面好恐怖。』我覺得係讚賞，可以令你覺得我恐怖，對我嚟講即係成功。」

導演吳詠琪（右三）與Feanna認識多年，一齊獲獎都心情激動。（電影公司提供）

Feanna特別感謝客串演出的鄧家杰（Kakit）：「我好少演感情戲，對住佢冇咁緊張，同埋少女心爆滿，多謝Kakit。」（電影公司提供）

與Feanna認識多年的導演吳詠琪同樣感動，她說：「由佢十幾歲合作到而家，睇住佢嘅成長、演技上嘅進步。今次佢付出咗好多，好用心上堂、練習，去演好呢個角色。成個團隊見證Feanna拎走咗妹妹嘅感覺，變咗一個女人，希望有更多合作同見到你有更多突破。」Feanna聽後十分感動，坦言對方就如自己的啟蒙老師一樣。她說：「記得第一次拍嘢好驚，但有你喺度我安心好多，第一次拍微電影都係有你，係你打咗好多強心針畀我。多謝你喺咁多人入面睇到我，願意畀機會同睇到我嘅付出。」吳詠琪提議下次拍殭屍片，Feanna大叫好玩很想參與。談到團隊會如何慶祝時，身體抱恙的Feanna說：「我仲病緊，唔可以食大餐，希望快啲好返，我要同大家打邊爐。」