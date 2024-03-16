第一凶兆｜追溯原祖魔鬼降世起點　《權力遊戲》女星成焦點

被譽為史上恐怖片經典之作的《凶兆》(The Omen) ，前傳《第一凶兆》（The First Omen）日前發放最新預告，帶領觀眾逐步揭開撒旦之子降世成人之謎。年輕修女瑪格烈一直用心保護孤兒卡莉塔，因而屢受魔鬼攻擊，戲中兩度閃現經典魔鬼標記666，暗示著魔鬼之母的真正身份。（4月4日香港上映）

預告中有修女被魔鬼纏身，似要自焚墮樓自殺。（《第一凶兆》劇照）

修女神情恐怖。（《第一凶兆》劇照）

場面非常嚇人。（《第一凶兆》劇照）

在《凶兆》面世近50年後，電影今年推出全新創作的前傳 《第一凶兆》，尋找凶兆的起源，追溯最原祖魔鬼降世的起點和因由，揭開魔鬼之母的真正身份。故事講述一名年輕美國女子被派往羅馬教廷工作，卻遇上一股黑暗勢力，捲入惡魔轉世的恐怖陰謀。

魔鬼印記「666」隱藏在上顎位置。（《第一凶兆》劇照）

焦點角色由曾參演《權力遊戲》（Game of Thrones）的靚女明星妮爾泰嘉菲（Nell Tiger Free）擔演，今次一改形象，由純真無知演到驚惑惶恐歇斯底里，完全緊扣觀眾情緒。加上電影製作班底擅拍恐怖片，包括《猛鬼追魂》（Hellraiser） 和《親密訪嚇》（The Night House）監製，以及《凶火異煞》（FireStarter）編劇，合力再創恐怖電影全新經典。

《權力遊戲》女星妮爾泰嘉菲（Nell Tiger Free），今次一改形象，由純真無知演到驚惑惶恐歇斯底里，完全緊扣觀眾情緒。（《第一凶兆》劇照）

殿堂級恐怖經典《凶兆》前傳，《第一凶兆》揭開魔鬼降世之謎！一名年輕美國女子(妮爾泰嘉菲 飾) 被派往羅馬教廷工作，卻遇上一股黑暗勢力，令她對自己的信仰產生懷疑，更因而捲入惡魔轉世的恐怖袐密，教庭內有什麼更黑間的陰謀？。