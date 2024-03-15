薛家燕接受衛詩雅訪問冇尷尬　承認有拍拖不打算再婚︰我收咗經

衛詩雅憑電影《不日成婚2》入圍今屆香港電影金像獎最佳女主角，早前上薛家燕主持的電台節目時，獲對方不斷恭喜，衛詩雅當時以為是講恭喜入圍，直至家燕問︰「有三個月未？」先知原來擺烏龍，誤將陳家樂太太連詩雅對調，場面尷尬。不過衛詩雅就捉緊呢個機會，誠邀家燕經接受其YouTub頻道《衛食攻略》的訪問，仲大談薛家燕嘅感情生活。【睇片】

當日薛家燕猛叫恭喜，原來誤以為眼前的是連詩雅，恭喜她有喜。（《衛食攻略》影片截圖）

承諾真有咗即上家燕姐節目

平時《衛食攻略》都是衛詩雅帶大家去食好嘢，今集因為有家燕姐做嘉賓，所以就由家燕姐提供自己常去嘅「飯堂」，二人邊食邊傾。影片一來，衛詩雅就話同今集嘉賓之前有啲誤會，家燕姐立即意識到係講認錯人事件，立即一臉尷尬猛笑住講︰「我仲摸你個肚！」而家燕姐亦借今次飯局，正正式式再次恭喜衛詩雅入圍金像獎最佳女主角。衛詩雅都承諾︰「他朝我真係有喜，我第一時間上你節目。」

家燕姐正式恭喜衛詩雅入圍金像獎最佳女主角。（《衛食攻略》影片截圖）

二人講起當時情況都笑不停口。（《衛食攻略》影片截圖）

家燕有拍拖但不打算再婚

隨後二人開始閒話家常，期間衛詩雅更啟動八卦mode，問家燕姐私人感情問題，單刀直入︰「你係咪好多人追，而家有冇拍拖？」家燕姐細思一會，便甜絲絲地答︰「有拍拖！」

家燕姐細思一會，便甜絲絲地答︰「有拍拖！」（《衛食攻略》影片截圖）

其實一直以來，家燕姐都只承認有個比自己年紀細的圈外朋友仔，而今次就是正式承認拍緊拖，但就冇再打算結婚。「我呢個年紀，唔會諗住再結婚，佢希望想結，可能想要小朋友啦，但我已經收咗經啦，我食咗靜心啦，呢啲嘢唔使諗。」不過當衛詩雅再追問平時會去邊度拍拖時，家燕姐就以一句︰「你問咁多呢啲嘢？」落閘，無可奉告。

家燕表示自己已一把年紀，唔會諗住再結婚。（《衛食攻略》影片截圖）

家燕姐有指男朋友都想結婚，「可能想要小朋友啦，但我已經收咗經喇！」（《衛食攻略》影片截圖）

廁所辦大事誤開Live

另外，衛詩雅非常欣賞家燕做社交平台的手法，好貼地又有迴響，家燕姐分享箇中秘訣，就是靠女兒幫手留意網上熱話，例如早前知道韓團BLACKPINK的Jisoo首《FLOWER》好hit，於是立即改編一個廣東版表演。

薛家燕早前唱跳韓團BLACKPINK的Jisoo《FLOWER》。（IG@sitkayinhk）

家燕姐突然苦口婆心，忠告大家千祈唔好喺廁所睇留言。（《衛食攻略》影片截圖）

原來她有次在辦大事時，誤開facebook LIVE。（《衛食攻略》影片截圖）

家燕姐都有睇留言習慣，但就忠告大家千祈唔好喺廁所睇︰「有次喺廁所睇facebook，唔小心撳咗去live，我兩個女即刻叫我︰『媽咪你搞乜呀？做咩喺廁所開live？』好在唔係好多人，畫面都只係我坐喺度，做緊件好大件嘅事，哈哈……」