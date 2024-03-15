余香凝導演會封后與梁朝偉同框　笑談女兒想借獎座：要扮愛瑪史東

香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮今日（15日）舉行，晚宴前導演會頒發「最佳影片」、「最佳男主角」、「最佳女主角」等六項大獎，嘉許年度表現出眾演員及電影創作人。今晚洪金寶、姜大衞、古天樂、梁朝偉、劉嘉玲、劉偉強與杜琪峯等殿堂級演員與導演出席盛會！焦點演技大獎「最佳女主角」獎由余香凝憑《白日之下》奪得，繼電影評論學會大獎後再下一城。

余香凝於導演會頒獎典禮憑《白日之下》獲封影后。（梁碧玲 攝）

余凝於得獎後接受傳媒訪問，在台上緊張過後，更在訪問前激動落淚！余香凝表示：「喺台上面仲未反映過嚟，我由細到大都係越緊張、反應越淡定，大家睇唔出我緊張。但係好開心！冇諗到可以今晚得到呢個獎，台下有好多識得嘅朋友、合作過嘅導演，我覺得呢個獎意義好重大！」笑言到後台看見許多見證自己長大的人：「好多情緒就出咗嚟！」Jennifer更表示要補充多謝經理人：「我一路由16歲開始就陪伴住我嘅經理人，好似屋企人咁！」

余香凝到後台受訪前激動落淚。（梁碧玲 攝）

余香凝於後台接受訪問時補充感謝經理人自16歲開始如家人一樣照顧。（梁碧玲 攝）

與梁朝偉同場分別獲封帝后，余香凝亦難掩激動心情：「係呀！冇諗過！頭先可以促成合照，我諗我要晒出嚟、擺喺屋企呢個獎隔籬！」

余香凝與梁朝偉同場獲封帝后。（梁碧玲 攝）

余香凝與梁朝偉得獎後互動。（梁碧玲 攝）

為了慶祝得獎，余香凝表示今晚將會盡興，而稍後亦會與家人補祝：「遲啲阿女放復活節假，睇下會唔會去玩！」更分享母女相處趣事：「最近佢睇緊奧斯卡得獎片段，佢睇完然後話要扮Emma Stone（愛瑪史東）！佢睇完一次竟然記得佢嘅得獎感言，想攞我上次電影竹評論學會個獎嚟扮。我話『唔得呀，好重會整親』但係我覺得呢件事好神奇，媽咪（自己）係一個演員，然後佢又好畀呢件事吸引。」笑言女兒也有讚自己的表現：「佢話媽咪叻叻！」但電影甚長，只有放部分片段讓女兒欣賞。