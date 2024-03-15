導演會頒獎禮︱梁朝偉透露未能出席金像獎　飛德國為新片開工

香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮今日（15日）舉行，晚宴前導演會頒發「最佳影片」、「最佳男主角」、「最佳女主角」等六項大獎，嘉許年度表現出眾演員及電影創作人。今晚洪金寶、姜大衞、古天樂、梁朝偉、劉嘉玲、劉偉強與杜琪峯等殿堂級演員與導演出席盛會，其中《金手指》男主角梁朝偉更成為本屆「最佳男主角」！

梁朝偉憑《金手指》奪得香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮「最佳男主角」獎！（梁碧玲 攝）

梁朝偉得獎後，到場外接受傳媒訪問，他表示自己成為演員以來，要感謝太多人：「我諗好多人都需要多謝，但係都唔記得多謝係正常嘅！因為我覺得作為一個演員、能夠成為今日嘅我，太多人要多謝梗有人會唔記得！唔駛寫紙仔、寫紙仔都唔記得咁多！」至於對金像獎的再度得獎的信心，偉仔笑言：「事但啦！（保持平常心？）係呀，類似啦！（如果再攞再會第六次）求其啦！」

梁朝偉表示自己成為演員要感謝太多人，忘記感謝也是平常。（梁碧玲 攝）

談到今晚得獎的慶祝活動，梁朝偉突然自爆金句：「我成日都覺得做人應該日日都慶祝㗎！因為生命每一日都應該珍惜嘛！」而接下來亦將會出發到歐洲拍戲：「我廿二號去德國。（出席到金像獎？）出席唔到！」表示太太劉嘉玲未有時間陪同自己到當地熟習環境：「我要去熟習環境啫，唔係佢！又唔係佢拍！」

梁朝偉笑言自己不知道如何入定戲，開玩笑表示可能自己已變成一個腦神經科學家。（梁碧玲 攝）

赴歐洲拍攝電影，在角色的準備上，偉仔自信地表示：「我要準備嘅嘢，我諗六個月前已經準備咗，譬如去啲唔同大學認識腦神經科學家，或者我需要準備嘅research，我已準備好。」而短暫到當地拍攝，他直言不擔心水土不服：「我食嘢好簡單。」而演出的信心上，偉仔更開玩笑表示：「我唔知咩叫入定戲。可能我已經變成一個腦神經科學家，因為之前睇咗好多書。」

余香凝憑《白日之下》奪得導演會「最佳女主角」獎，梁朝偉表示：「我有睇《白日之下》我覺得幾好睇呀！我特別欣賞姜大衞！其他演員都好好。」至於會否接拍同類型的電影則看緣份。