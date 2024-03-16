淚之女王｜金秀賢角色疑影射三星女婿　因出軌離婚要求萬億分手費

金秀賢與金智媛主演的Netflix韓劇《淚之女王》近日熱播中，劇中金秀賢飾演出身寒微的律師，跟身為財閥三代的金智媛結婚，人設被指影射三星（Samsung）集團太子女李富真與前夫任佑宰，二人於2015年宣布離婚，原因為男方家暴及出軌，更牽涉自殺身亡的張紫妍事件，而任佑宰更獅子開大口要求1萬2000億韓元（約70億港元）分手費，現實比電視劇更奇情！



三星太子女李富真下嫁平民任佑宰，當年轟動一時。（網上圖片）

1995年，當時25歲的三星集團主席李健熙長女李富真，在一次公司活動中邂逅了任職保安的任佑宰，二人無論家勢、學歷與權力都差天共地，偏偏李富真不甘於淪為財閥婚姻的籌碼，寧願跟普通員工任佑宰發展男版灰姑娘的愛情故事，二人苦戀4年，在女方以死相脅之下，終於讓任佑宰成功入贅三星，成為豪門女婿。

劇中金秀賢並非偷食渣男，反而對患重病時日無多的妻子不離不棄。（劇照）

任佑宰一早走晒樣，反而李富真仍高貴美麗。（網上圖片）

任佑宰由保安搖身一變為三星電機副社長，此前李富真供他麻省理工留學，然而本身學歷不高又不懂英語的任佑宰，根本應付不了艱深課程，回國後坐上高職位，亦只是掛名工作，每日游手好閒，正事做不好，反而有錢人的陋習就學到足，趁李富真懷孕在外玩女人搞三搞四，仲犯埋家暴，有指曾自爆向多名權貴提供性服務的已故女星張紫妍，與任佑宰過從甚密，曾一個月內35次致電給對方，明顯關係非一般。

李富真與任佑宰的離婚官司打足5年，男方要求1萬2000億韓元分手費，法庭第一次宣判賠償86億韓元，任佑宰不服上訴，最終獲得141億韓元。