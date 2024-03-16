年少日記｜韋羅莎備戰金像獎速減十磅　同蔡卓妍原來係幼稚園同學

韋羅莎 （Rosa) 憑電影《年少日記》，入圍角逐今屆香港電影金像獎「最佳女配角」，除喜出望外，更在月內速減10磅，為當晚的戰衣而努力備戰。而韋羅莎昨晚（15/3）亦有亮相導演會晚宴及頒獎禮，纖瘦不少的她，除不經意地散發一股少女味外，身邊朋友更指她驟眼看似S.H.E的Ella。

Rosa 稱瘦身之後很想嘗試不同的角色，無論動作奸角也好，迎接不同的挑戰。（電影公司提供）

Rosa在導演會上碰上 《年少日記》的兒子梓樂，難得兩母子團聚，梓樂跟「媽咪」撒嬌一齊扮鬼臉，非常溫馨。（電影公司提供）

提及入圍今年金像獎「最佳女配角」Rosa 坦言第一時間知道入圍好突然， 尤其自己由舞台劇轉戰電影，得到大家的肯定，心情份外開心。不過就把女兒嚇怕了，突然見到媽咪喊起來，以為發生了什麼事。

清減不少後，身邊人都指她有點似S.H.E.的Ella。（電影公司提供）

所以Rosa多謝金像獎的同時，決定扚起心肝減肥。韋羅莎：「 因為出席金像獎要準備一件戰衣，所以我一個月之內減咗10磅 ，終於見到有條纖腰 ，連老公都畀我激發到一齊減肥。之前要忙湊女冇咁多時間放喺工作上，而家個女開始返學啦，而且最近又轉咗新公司，所以希望有更多唔同嘅發展 。」

韋羅莎昨晚都有出席導演會晚宴。（電影公司提供）

早前Rosa跟經理人去了台灣一趟，探望定居台灣的媽咪之餘，也跟一些電影人見面談演出事宜，而《年少日記》去年揚威金馬獎為大家熟悉。加上媽咪是台灣人，她早諳流利國語、台語，所以若有機會也想兩地發展。