鬼聖胎︱Sydney Sweeney鏤空側乳性感亮相　一對手臂離奇伸出托胸

荷里活驚慄電影《Immaculate》（台譯：鬼聖胎）於香港時間昨晚（15日）在洛杉磯舉行首映禮，女主角Sydney Sweeney與一眾演員及幕後創作團隊一同亮相。現年26歲的Sydney Sweeney在荷里活上位速度極快，單單在2024年首季，便已推出《真的狠愛你》（Anyone but You）、《蜘蛛夫人》（Madame Web）及《鬼聖胎》。

荷里活火速上位的性感女星Sydney Sweeney，以性感打扮出席主演電影《鬼聖胎》首映！（視覺中國）

Sydney Sweeney昨晚以一身奇特性感打扮亮相首映禮，上身以一副白色陶瓷花立體上裝示人，僅僅覆蓋驕人上圍正面！雪白肌膚更在鏤空設計的陶瓷花叢之間若隱若現，加上側面小露性感側乳，非常誘人。而立體陶瓷花上裝亦有獨特設計，一對白色陶瓷手臂從兩側伸出，似手捧花叢之餘，更似一對手離奇從後托起Sydney Sweeney的上圍，引起一眾男粉絲瑕想！

Sydney Sweeney上身以設計奇特的立體陶瓷花叢裝亮相《鬼聖胎》首映禮，小露性感側乳。（視覺中國）

Sydney Sweeney的性感打扮非常出位，鏤空設計亦令胸前肌膚若隱若現。（視覺中國）

Sydney Sweeney的立體陶瓷上裝，亦有一對白色手臂從後伸出，似托住驕人上圍！（視覺中國）

Sydney Sweeney今次雖然未有如常傾倒上圍，但打扮一樣搶鏡！（視覺中國）

《鬼聖胎》劇情講述一位修女在修道院裡意外懷孕，引發聖母瑪利亞後再一次「神蹟」，令修道院陷入詭異風波之中。Sydney Sweeney繼日前在西南偏南電影節上攜同一眾身穿修女黑袍、臉上蒙上紅布的「詭修女」現身後，於首映禮再次在詭修女簇擁下進場，延續電影的驚慄感！

Sydney Sweeney再次在一眾蒙面「詭修女」簇擁下亮相《鬼聖胎》首映禮。（視覺中國）