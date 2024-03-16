鬼聖胎︱Sydney Sweeney鏤空側乳性感亮相 一對手臂離奇伸出托胸
撰文：莫匡堯
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荷里活驚慄電影《Immaculate》（台譯：鬼聖胎）於香港時間昨晚（15日）在洛杉磯舉行首映禮，女主角Sydney Sweeney與一眾演員及幕後創作團隊一同亮相。現年26歲的Sydney Sweeney在荷里活上位速度極快，單單在2024年首季，便已推出《真的狠愛你》（Anyone but You）、《蜘蛛夫人》（Madame Web）及《鬼聖胎》。
Sydney Sweeney昨晚以一身奇特性感打扮亮相首映禮，上身以一副白色陶瓷花立體上裝示人，僅僅覆蓋驕人上圍正面！雪白肌膚更在鏤空設計的陶瓷花叢之間若隱若現，加上側面小露性感側乳，非常誘人。而立體陶瓷花上裝亦有獨特設計，一對白色陶瓷手臂從兩側伸出，似手捧花叢之餘，更似一對手離奇從後托起Sydney Sweeney的上圍，引起一眾男粉絲瑕想！
《鬼聖胎》劇情講述一位修女在修道院裡意外懷孕，引發聖母瑪利亞後再一次「神蹟」，令修道院陷入詭異風波之中。Sydney Sweeney繼日前在西南偏南電影節上攜同一眾身穿修女黑袍、臉上蒙上紅布的「詭修女」現身後，於首映禮再次在詭修女簇擁下進場，延續電影的驚慄感！