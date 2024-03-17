趙麗穎11年前床戲刪剪片段曝光　粉絲心疼︰明知尺度太大還要拍？

內地賀歲檔期上映的大師之作《第二十條》，由張藝謀導演匠心打造，並提拔人氣影視女星趙麗穎成為「謀女郎」，電影不但叫好叫座，亦令趙麗穎展現更高層次演技及鮮見的面貌。上周在香港舉行的「第17屆亞洲電影大獎」上，趙麗穎更親身來港出席，並獲頒「AFA新世代獎」！然而成為一線女星前，趙麗穎在10年前曾參演宮廷電影《宮鎖沉香》，飾演反派宮女琉璃，與朱梓驍上演一段激情床戲，最終卻因尺度過大被刪剪。

趙麗穎主演張藝謀最新作品《第二十條》。（網上圖片）

趙麗穎上周來港出席亞洲電影大獎，更獲大會頒發「AFA新世代獎」！（莫匡堯 攝）

趙麗穎於2013年的電影《宮鎖沉香》裡飾演機心宮女琉璃，在劇情中勾引王子。（《宮鎖沉香》電影劇照）

近日《宮鎖沉香》不少劇照及花絮曝光，揭開尚未大紅的趙麗穎為飾演誘惑王子的機心宮女「琉璃」所拍攝的床戲，尺度相當誇張、為銀幕犧牲。片段中可見，趙麗穎上身僅穿着紅色肚兜、露出雪白香肩及纖腰，跨坐在平躺的朱梓驍下身，二人在導演的要求下調整坐姿，過程令人相當害羞；趙麗穎另一場激情戲則於浴桶裡上演，僅包住白色薄巾被朱梓驍撫摸，畫面相當香艷！

趙麗穎於《宮鎖沉香》的香艷激情戲花絮曝光。（微博影片截圖）

趙麗穎於《宮鎖沉香》的香艷激情戲花絮曝光。（微博影片截圖）

趙麗穎於《宮鎖沉香》的香艷激情戲花絮曝光。（微博影片截圖）

趙麗穎於《宮鎖沉香》的香艷激情戲花絮曝光。（微博影片截圖）

趙麗穎於《宮鎖沉香》的浴桶內亦上演另一場激情出浴戲份。（微博影片截圖）

趙麗穎於《宮鎖沉香》的浴桶內亦上演另一場激情出浴戲份。（微博影片截圖）

趙麗穎於《宮鎖沉香》的浴桶內亦上演另一場激情出浴戲份。（微博影片截圖）

《宮鎖沉香》的花絮流出後，令不少趙麗穎的粉絲感到心疼，當時年僅26歲的趙麗穎搏盡演出，所付出的犧牲卻從未在銀幕上得到觀眾認同。亦有不少粉絲於微博上留言表示：「為藝術犧牲了卻被刪走，是在開玩笑嗎？」、「明知尺度太大，為甚麼還要拍？」紛紛為趙麗穎感到不值！