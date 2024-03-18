電影工作者總會頒傑出大獎　會長古天樂親扶前輩上台領獎場面窩心

香港電影工作者總會昨晚（17日）舉行2024年春茗，一眾電影業工作者眾首一堂，同賀香港電影蓬勃發展。今年總會首度頒發「傑出電影工作者大獎」，得獎者為資深副導演「大師兄」姚敏琦、服裝管理陳潔玲（馬小玲）及劇照師木星，並由總會會長古天樂親自頒獎，嘉許三位資深業者為香港電影數十年的辛勤付出。

香港電影工作者總會會長古天樂，親自頒發「傑出電影工作者大獎」予資深副導演「大師兄」姚敏琦（左）及服裝管理陳潔玲（右）。（滾動工作室提供）

資深服裝管理馬小玲在古天樂細心親自挽手踏上台上領獎，場面非常窩心動人，接過獎座後分享感言時，馬小玲欣喜地表示：「我好多謝古仔，佢細細個就睇住我大！我真係好衷心多謝佢，佢一路都好照顧我。我唔知講咩，直接就講一聲多謝！」古天樂在台邊看到馬小玲得獎一刻，亦流露感動的笑容。

古天樂親自挽着陳潔玲之手踏上台上。（滾動工作室提供）

古天樂與陳潔玲、姚敏琦合照。（滾動工作室提供）

古天樂頒發「傑出電影工作者大獎」予陳潔玲及姚敏琦。（滾動工作室提供）

馬小玲多年來為香港電影擔任裝管理及多個崗位，負責管理演員服裝及處理角色造型連戲，在馬小玲的打理下才能保持角色造型連貫、沒有穿崩，古天樂自入行開始便認識馬小玲，盛讚對方極具責任感、在服裝管理上從不出錯。古天樂年前上映作品《明日戰記》，亦繼續與馬小玲合作，縱使電影機甲造型設計繁複、穿着組裝部件極多，仍由玲姐一路打理。直至馬小玲近年因病退休，才結束多年來為香港電影服務。

資深服裝管理陳潔玲得獎後感言古天樂的照顧。（滾動工作室提供）

古天樂在玲姐發表感言時，在台邊流露出欣喜感動的笑容。（滾動工作室提供）

《明日戰記》的機甲造型設計繁複，拍攝時也靠玲姐一路打理。（《明日戰記》電影劇照）

同樣獲得「傑出電影工作者大獎」的資深副導演「大師兄」姚敏琦，入行長達40年，由場記開始逐步晉升為副導演，參與製作近40部作品，包括《漫畫威龍》、《92黑玫瑰對黑玫瑰》、《少林足球》等作品，經驗非常豐富。姚敏琦在得獎後分享感言表示：「我首先多謝副導演會嘅提名，再多謝總會頒呢個獎畀我！」

資深副導演「大師兄」姚敏琦入行長達40年，參與近40部電影製作。（滾動工作室提供）

對於自己獲頒「傑出電影工作者大獎」，姚敏琦續言：「傑出係別人對自己嘅評價，我個人嚟講、唔係你『傑』就可以『出』嘅！」表示憑工作熱誠做好每日工作，換來應有的水準與效果，她亦藉此機會感謝身邊多年的戰友：「要全隊人嘅協力先做得晒！喺呢到多謝所有工作人員！」

第三位獲頒「傑出電影工作者大獎」的劇照攝影師木星（黃健民）昨日未能出席親身獲獎，木星自九十年代起參與香港電影製作，為許鞍華、陳果、爾冬陞、徐克等殿堂級導演擔任劇照攝影師，出版《木星。心照》等多本攝影集，亦曾任場記、副導演及演員。

劇照攝影師木星（黃健民）亦獲頒「傑出電影工作者大獎」，昨日未能親身出席領獎。（網上圖片）