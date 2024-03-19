職業特工隊8︱湯告魯斯拍攝現場曝光　繼哈里發塔再取景傳奇地標

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的荷里活特務動作電影《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）去年中上映，電影自1996年開創系列以來，風靡全球數代影迷，並首次分拆為上下集拍攝與上映。原定於今年6月28日上映的《職業特工隊：死亡清算下集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two）受到去年編劇與演員工會罷工影響，拍攝因此全面停止，並預計延遲至2025年正式上映。

湯告魯斯主演的《職業特工隊：死亡清算下集》受到去年編劇與演員工會罷工影響，拍攝全面停止，預計延遲至2025年正式上映。（視覺中國）

美國時間昨日（18日），湯告魯斯於洛杉磯拍攝《職業特工隊：死亡清算下集》期間，被外媒於拍攝現場捕獲，令重要取景場地曝光！湯告魯斯與《職業特工隊》系列劇組，於前作不時揉合動作設計與實景取景地，先後於杜拜哈里發塔、卡薩布蘭加、倫敦街頭、威尼斯古蹟地帶及阿布扎比機場等實地取景，留下不少代表性畫面。

Ethan Hunt徒手在哈里法塔外攀爬的橋段，至今仍然是《職業特工隊》的經典一幕。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

湯告魯斯於倫敦市內疾走兼拍攝受傷的橋段，亦於倫敦市內實地取景。（《職業特工隊：叛逆之謎》電影劇照）

湯告魯斯於阿布扎比機場裡實景拍攝。（《職業特工隊：死亡清算上集》幕後花絮截圖）

日前湯告魯斯與拍攝團隊在全球最著名電影地標「HOLLYWOOD」巨型字牌前取景，竟連舉世知名的傳奇地標也被納入成為電影場景。身穿黑衫黑褲的湯告魯斯更空手攀爬上「W」字上，在離地約兩層樓高的鐵架上利用航拍機拍攝。

湯告魯斯日前被外媒野生捕獲，在洛杉磯「HOLLYWOOD」地標前取景拍攝。（視覺中國）

湯告魯斯日前被外媒野生捕獲，在洛杉磯「HOLLYWOOD」地標前取景拍攝。（視覺中國）

61歲的湯告魯斯攀上鐵架期間未有繩索輔助，展現敏捷身手，單手扶着鐵架遠眺荷里活峽谷一帶，盡顯巨星氣派！與《職業特工隊：死亡清算下集》劇組取景期間，湯告魯斯更與劇組主領成員一同攀上地標上打卡合照，期間湯告魯斯興奮地更掀起上衣，大曬結實腹肌，難掩當時興奮愉快心情！

61歲的湯告魯斯攀上鐵架期間未有繩索輔助，展現敏捷身手！（視覺中國）

湯告魯斯單手扶着鐵架遠眺荷里活峽谷一帶，盡顯巨星氣派！（視覺中國）

湯告魯斯於荷里活峽谷上為《職業特工隊：死亡清算下集》取景，並以航拍機進行拍攝！（視覺中國）