異形︰羅穆盧斯｜填補正傳首兩集缺口　經典殺戮場面逐一呈現

殿堂級科幻驚慄系列­《異形》，全球票房衝破12億美元（約港幣93億），­­­­最新鉅製《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus），將於今年8月15日大銀幕上映。而監製繼續是《異形》之父列尼史葛（Ridley Scott），導演兼編劇就交予《禁室殺戮》（Don't Breathe）導演費德亞發拉斯（Fede Alvarez）。

呢條口水絲，比《喜劇之王》更經典。（《異形：羅穆盧斯》海報）

在最新預告及海報可見，今集有別於《普羅米修斯》（2012）與《異形：聖約》（2017）是「前傳電影」，不再跟大家講歷史，而是要大家再次體驗真正的科幻恐怖電影。

預告一開始已不斷聽到求救聲音，畫面亦出現血跡斑斑的太空艙。 （《異形：羅穆盧斯》預告截圖）

異形撲面。（《異形：羅穆盧斯》預告截圖）

從預告可見，場景的陳設有點似層相識，原來今集作為《異形》電影系列的第七部作品，故事時間線將定於1979年第一集《異形》，以及1986年《異形續集》之間，故事講述一群年輕的太空殖民者與拾荒者在一座廢棄的太空站直面宇宙中最恐怖的生命體。

望親上面，都冇好下場。（《異形：羅穆盧斯》預告截圖）

火攻！對付異形火攻係可以嘅！（《異形：羅穆盧斯》預告截圖）

除咗爆肚，異形都會攻上路，禍從口出。（《異形：羅穆盧斯》預告截圖）

預告畫面似層相識，異形的殺戮方式亦回歸舊作的純粹。而預告一開始已不斷聽到求救聲音，畫面亦出現血跡斑斑的太空艙，隨後四出逃跑，異形抱面襲擊等場面都逐一重現。而最嚇人，要數每當主角向上望時，都定必有隻異形突襲，今集預告亦以此情節作結，令人非常期待。