3體︱內地觀眾狂踩Netflix魔改原著　狠評兩段親吻戲關係混亂低俗

由串流平台Netflix自資拍攝的科幻劇集《3體》（3 Body Problem），改編自《流浪地球》中國科幻小說作家劉慈欣同名作品《三體》，日前已於全球同步播映。《3體》劇情講述多個發達國家的頂尖物理學家接連自殺，在死前均中斷高端科研項目、聲稱現存物理學理論謬，多名死者生前看到倒數計時「幻覺」，同時是一款虛擬實景遊戲玩家。為了查明真相，一班主角進入該遊戲，並接觸一個名為「三體」的組織，以及其中一位自殺科學家的母親葉文潔，並陸續了解三體危機的真相。

Netflix斥資拍攝劇集《3體》，日前已於全球同步啟播。（《3體》劇集劇照）

Netflix版《3體》播出後，除了劇情開篇重現文革部分內容於內地引起爭議反響，面向國際觀眾的改編手法亦於內地引起爭議。內地文學影視評論網站累積針對《3體》的大量負評留言，狂踩Netflix《3體》劇集魔改原著。總括之下，內地觀眾認為Netflix改編版共有三大罪，一面倒認為去年初推出的內地版本最尊重原著，作品完勝Netflix版本，表示「這一次荷里活輸給中國」。

以下內容含有《3體》第一至四集內容劇透，未收睇嘅觀眾慎入！

《3體》啟播後遭內地網民狂踩，除了狠批文革部分劇情外，亦力數劇集三大罪。（《3體》劇集截圖）

首宗罪：無法理解中國人的意境

內地網民認為《3體》由外國人為主的團隊進行改編，對《三體》小說裡的中國歷史與文化意境還原度極差，無法理解原本中國人宏大浪漫、洞悉宇宙格局的意境，亦未有尊重原著故事。相信內地觀眾特別針對首集「宇宙群星閃爍」一幕，以及第三集「百萬元軍引力升天」一幕的演繹方法。

男女主角於第一集目擊「宇宙群星閃爍」的異象。（《3體》劇集截圖）

男女主角於第一集目擊「宇宙群星閃爍」的異象。（《3體》劇集截圖）

男女主角於第一集目擊「宇宙群星閃爍」的異象。（《3體》劇集截圖）

進入虛擬實景遊戲的男女角，因為遇到三體危機的引力，經歷「百萬元軍引力升天」的末日災難。（《3體》劇集截圖）

進入虛擬實景遊戲的男女角，因為遇到三體危機的引力，經歷「百萬元軍引力升天」的末日災難。（《3體》劇集截圖）

進入虛擬實景遊戲的男女角，因為遇到三體危機的引力，經歷「百萬元軍引力升天」的末日災難。（《3體》劇集截圖）

進入虛擬實景遊戲的男女角，因為遇到三體危機的引力，經歷「百萬元軍引力升天」的末日災難。（《3體》劇集截圖）

第二宗罪：沾染懸疑劇劣質氣氛

在中國文化理解詮釋以外，內地網民亦認為Netflix團隊在層層剝開三體危機的過程中，過度沾染懸疑劇集的劣質氣氛，令人類與外星接觸下的存亡危機，變成查案諜戰類的劇集。相信內地觀眾主要針對黃凱旋（Benedict Wong）飾演的探員嘗試破解三體組織之謎的故事線，猶其以第四集「警方搗破葉文潔三體組織邪教聚會」的高潮一幕為主。

黃凱旋飾演的探員嘗試破解三體組織之謎的故事線，具有一定懸疑探案的劇情氣氛。（《3體》劇集截圖）

黃凱旋於第四集更上演「警方搗破葉文潔三體組織邪教聚會」的橋段。（《3體》劇集截圖）

第三宗罪：角色關係低俗、失去原著高雅

內地觀眾一直對原著改編影視作品相當執着，主流認為劇集應「還原」原著故事，呈現小說無與倫比的宇宙觀與科幻成就。在有否尊重原著的討論外，內地觀眾亦指出《3體》劇集「最不能讓中國觀眾原諒」的元素，在於女主角葉文潔年輕時與勞改期間遇上的白沐霖同志「同床共枕」，後來更與年輕美國石油大亨Evans「睡覺」誕下女兒。內地網民狠批兩段畫面僅限親吻的親熱戲份，令劇情顯得惡俗，角色關係混亂低俗，失去原著裡的高雅。

女主角葉文潔年輕時與勞改期間遇上的白沐霖同志「同床共枕」，畫面僅限拖手親吻，點到即止。（《3體》劇集截圖）

女主角葉文潔年輕時與勞改期間遇上的白沐霖同志「同床共枕」，畫面僅限拖手親吻，點到即止。（《3體》劇集截圖）

女主角葉文潔年輕時與勞改期間遇上的白沐霖同志「同床共枕」，畫面僅限拖手親吻，點到即止。（《3體》劇集截圖）

葉文潔後來與年輕美國石油大亨Evans「睡覺」誕下女兒，但畫面仍僅限親吻。（《3體》劇集截圖）

葉文潔後來與年輕美國石油大亨Evans「睡覺」誕下女兒，但畫面仍僅限親吻。（《3體》劇集截圖）

Netflix版華人主創元素

《3體》劇集為Netflix目前投資最龐大的劇集項目，由《權力遊戲》（Game of Thrones）主創團隊及班底製作外，致力改編成面向國際觀眾、Netflix平台用戶的版本。團隊亦特意為首兩集牽涉中國歷史背景的劇情，邀請華人導演負責，最後由《少年的你》金像獎最佳導演曾國祥擔任。同時，Netflix為劇本進行小說改編時，特意請原著作者劉慈欣親身擔任顧問，而負責《三體》英文翻譯的雨果獎得獎作家劉宇昆，亦一樣為作品擔任製作顧問。

團隊特意為首兩集牽涉中國歷史背景的劇情，邀請華人導演負責，最後由《少年的你》金像獎最佳導演曾國祥擔任。（視覺中國）