浴血黑幫︱施利安梅菲橫掃影帝回歸成名作　電影版英國開鏡

施利安梅菲（Cillian Murphy）上月憑《奧本海默》（Oppenheimer）成為新鮮出爐的奧斯卡金像獎影帝，此前亦橫掃金球獎、英國影視藝術文化學院電影獎（BAFTA）等多項大獎影帝殊榮，成為國際影壇風頭人物。施利安梅菲除了多次與基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）合作，參演《潛行凶間》、《鄧寇克大行動》等電影外，亦因為演出英國黑幫犯罪電視劇《浴血黑幫》（Peaky Blinders），而極受觀眾歡迎！

施利安梅菲憑《奧本海默》首次提名奧斯卡便榮封影帝！（視覺中國）

施利安梅菲憑基斯杜化路蘭執導作品《奧本海默》奪得多項影帝殊榮，二人曾合作《潛行凶間》、《鄧寇克大行動》等多部電影。（《奧本海默》電影劇照）

電視劇《浴血黑幫》一直被觀眾認為是「英國版教父」，由施利安梅菲飾演的男主角Tommy Shelby，在六季劇集裡由一位外圍賭局黑幫份子，一路晉升成為賭業大亨、軍火商兼國會議員，除了血腥暴力與男女激情戲分吸引觀眾外，施利安梅菲在劇中展現陰晴不定、深謀遠慮的Tommy，亦成為一大亮點。早前《浴血黑幫》製片商BBC宣布開拍電影版，飾演系列男主角長達九年的施利安梅菲一直未有宣布回歸，令劇集粉絲一度感到憂慮。

《浴血黑幫》被認為是「英國版教父」，由施利安梅菲飾演的男主角Tommy Shelby。（《浴血黑幫》劇集劇照）

施利安梅菲在劇中展現陰晴不定、深謀遠慮的Tommy，成為一大亮點。（《浴向黑幫》劇集劇照）

日前《浴血黑幫》電影版製作人Steven Knight於BBC一場劇集首映上接受外媒訪問，公開確認施利安梅菲將會回歸《浴血黑幫》電影版、重演Tommy Shelby的消息。Steven Knight受訪時表示：「他絕對會在電影版回歸，我們將會於九月份在迪格貝斯開拍。」迪格貝斯為英國伯明瀚城的小區，伯明瀚亦是《浴血黑幫》劇情最重要場域，為Peaky Blinders的家族發源地。

施利安梅菲鐵定回歸《浴血黑幫》電影版，並即將於九月開拍。（《浴血黑幫》電影劇照）

Steven Knight確認施利安梅菲回歸的消息之餘，亦盛讚對方於《奧本海默》的表現：「他絕對值得所有殊榮，他非常出色，同時是一個出眾的人。他一直帶領着我們拍攝（劇集），他思路非常清晰而直接。他絕對值得擁所有殊榮！」而施利安梅菲在《浴血黑幫》第六季結束後，亦曾經公開向外媒表達自己願意繼續演Tommy Shelby一角：「我經常說如果Knight寫成劇本，而我知道他作為一個出色的編劇、一定能夠寫成，我一定會出現！」他更開玩笑續指：「如果大家想看一個50歲的Tommy Shelby，我們就去拍吧！」