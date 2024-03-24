星球大戰︱李政宰成首位亞裔Jedi大師　長髮造型、激光劍顏色曝光

《星球大戰》（Star Wars）本年度最新原創劇集《侍者》（The Acolyte）即將於6月4日在迪士尼旗下串流平台Disney+啟播。《侍者》由憑《魷魚遊戲》紅遍全球的韓國巨星李政宰、《22世紀殺人網絡》（The Matrix）系列女主角Carrie-Anne Moss等主演，而李政宰於劇集裡破格演出絕地武士大師，成為首位《星球大戰》史上首位亞裔Jedi大師，預告片一出隨即引起哄動！



李政宰成為首位《星球大戰》史上首位亞裔Jedi大師。（李政宰IG圖片）

李政宰於劇集裡的長髮造型曝光！（《侍者The Acolyte》預告截圖）

《侍者》故事背景設定於《星球大戰前傳III黑帝君臨》（Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith）尾段，一眾絕地武士面臨被殲滅的危機，而亦有神秘的絕地武士迎向原力黑暗面，出動對付一眾大師與武士。《侍者》預告片中，李政宰的角色設定與造型首度曝光，李政宰飾演的大師在絕地廟宇裡負責教授年幼的學徒，角色束一頭及肩長髮、披米白色長袍，與系列前傳的Obi-Wan Kenobi大師及Windu大師同款。

李政宰於《星球大戰》劇集裡飾演教授年幼學徒的大師，身披經典米白色長袍。（星球大戰《侍者The Acolyte》預告截圖）

李政宰的米色長袍，與伊雲麥葵格飾演的主角Obi-Wan Kenobi大師同款。（《星球大戰前傳III黑帝君臨》電影劇照）

李政宰的米色長袍，與森姆積遜飾演的經典角色Windu大師同款。（《星球大戰前傳III黑帝君臨》電影劇照）

除了李政宰的Jedi大師造型外，預告片更曝光不少戰鬥情節，包括李政宰透過原力向對手問話，足見角色功力相當深厚；在面對殲滅絕地武士的刺客時，李政宰亦以拳腳功夫制服，修為相當高深。當然一眾星戰迷最期待的激光劍戰鬥畫面亦有出現，李政宰於預告片末面對突如其來的黑化武士施襲，隨即拔出經典藍色激光劍迎敵，令不少粉絲感到驚喜震撼！

李政宰透過原力向對手問話，足見角色功力相當深厚。（星球大戰《侍者The Acolyte》預告截圖）

李政宰的激光劍為經典藍色！（《侍者The Acolyte》預告截圖）

李政宰的激光劍為經典藍色！（《侍者The Acolyte》預告截圖）