三體︱外星危機下全球恐慌騷亂　劇集插播一秒反修例旺角示威畫面

由串流平台Netflix自資拍攝的科幻劇集《3體》（3 Body Problem），改編自《流浪地球》中國科幻小說作家劉慈欣同名作品《三體》，日前已於全球同步播映。《3體》劇情講述多個發達國家的頂尖物理學家接連自殺，在死前均中斷高端科研項目、否定現存物理學理論，多名死者生前看到倒數計時「幻覺」，同時是一款虛擬實景遊戲玩家。為了查明真相，一班主角進入該遊戲，並接觸一個名為「三體」的組織，以及其中一位自殺科學家的母親葉文潔，並陸續了解三體危機的真相。

以下內容含有《3體》劇集內容劇透，未睇嘅觀眾慎入！

Netflix斥資拍攝劇集《3體》，日前已於全球同步啟播。（《3體》劇集劇照）

Netflix版《3體》一口氣播出首季八集，第六集內容講述人類社會面對外星「三體人」將於400年後抵達並侵入地球的消息，全球陷入前所未有混亂，世界各地爆發大規模騷動示威。第六集開首以世界各地模擬新聞片段為引子，再剪接到各位劇集主角面對三體危機時的反應。劇集為了營造全球陷入騷亂示威、各地民眾恐慌的氣氛，製作大量模擬新聞片段，包括領袖講話及不同國家媒體報道示威的畫面。

劇集主角奧姬面對鋪天蓋地的三體危機消息，選擇逃避。（《3體》劇集截圖）

劇集各位主角亦於電視上關注三體危機引起的騷亂。（《3體》劇集截圖）

劇集各位主角亦於電視上關注三體危機引起的騷亂。（《3體》劇集截圖）

劇集各位主角亦於電視上關注三體危機引起的騷亂。（《3體》劇集截圖）

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其中，《3體》劇集營造全球陷入騷動的片段中，出現超過一秒香港鏡頭，劇集插入一秒2019年反修例運動畫面，出現旺角彌敦道與山東街交界實景。畫面中，彌敦道南北行車線上各有一團火光，石磚亦佈滿馬路與行人過路線，亦有一位全黑打扮示威者出現於鏡頭中心、以及大量示威者集於兩側馬路上。

劇集插入一秒2019年反修例運動畫面，出現旺角彌敦道與山東街交界實景。（《3體》劇集截圖）

儘管該一秒香港鏡頭加入模擬電視播頻横間的效果，並於左右兩側大廈外牆上加上LED屏幕，播放劇情裡高價認購行星、籌募反擊外星人經費的藍綠主色廣告，觀眾仍能透過畫面裡「周大福」「周生生」「招商永隆銀行」等標誌認出香港。