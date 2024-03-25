周星馳親自設計陀飛輪手錶實物曝光　靈感延伸星爺導演形象NFT

香港喜劇巨匠周星馳近年涉足NFT及精品市場，不時推出經典喜劇作品周邊產品，並聯乘本地大小品牌。繼早前推出一系列《長江7號》精品及《美人魚》限量手錶後，周星馳上周於社交媒體分享一張手繪手錶設計，以個人NFT頭像延伸設計為陀飛輪手錶。千呼萬喚下，今日（25日）星爺於社交媒體分享手錶實物圖片，並公布限量數目，令粉絲影迷非常興奮！

周星馳於社交媒體分享親自設計的陀飛輪手錶實物圖片。（視覺中國）

周星馳於限時動態分享親自設計的手錶實物圖片。（萬希泉IG圖片）

周星馳擔任First Creator的限量陀飛輪手錶，聯乘本地名貴腕錶品牌萬希泉推出，Nobody陀飛輪手錶以星爺所持有的007號形象Nobody圖案為主題。手錶採用黑色錶殼與錶圈、配上鏤空表盤及兩個搶眼的銀色立體雕刻圖案，分別為導演形象的星爺NFT圖案及Nobody標誌，表盤上更鑴刻對星爺有特別意義的字句。

周星馳頭像圖案為手錶設計主題，兩個搶眼的銀色立體雕刻圖案，分別為導演形象的星爺NFT圖案及Nobody標誌。（萬希泉IG圖片）

周星馳持有的導演形象NFT圖案，為手錶的設計重點元素。（萬希泉IG圖片）

周星馳親自設計的Nobody陀飛輪手錶全球限量50枚，巧合地與星爺主演的電影數目相同！手錶套裝更會附送一張由星爺親筆簽名Nobody金咭，首20名買家更可以獲得一個萬希泉與Nobody聯名款的專屬NFT！

周星馳親自設計手錶限量50枚，巧合地與星爺主演的電影數目相同！（萬希泉IG圖片）

周星馳是次親身參與設計，成品比《美人魚》珍珠母幻彩手錶低調，從星爺導演形象NFT延伸設計亦令手錶個性更接近周星馳本尊，更具收藏價值。亦由於Nobody陀飛輪手錶量產數目僅為《美人魚》手錶的一半，價格亦估計將比《美人魚》手錶港幣$49527的官方售價更高。