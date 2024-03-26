26歲日本AV女優來港入手星爺限量精品　周星馳借分身隔空「表白」

香港喜劇巨匠周星馳近年涉足NFT及精品市場，先後推出以自己頭像為設計槪念的NFT非同質貨幣，吸引大量影迷及粉絲搶購。在虛擬貨幣市場出售外，星爺亦將設計聯乘不同品牌推出實體精品，包括手錶、簽名金卡等周邊產品。星爺本月中亦聯乘中國流潮藝術家易燃，將此卡牌結合景德鎮陶瓷工藝，以高溫燒製成陶瓷卡，限量發售999版，售價為港幣$952.7、正與周星馳經典喜劇《唐伯虎點秋香》的家丁號碼相同，每版均有獨立編號及身份信息，別具收藏價值。

周星馳近年涉足NFT及精品市場，先後推出以自己頭像為設計槪念的NFT非同質貨幣。（視覺中國）

周星馳聯乘中國流潮藝術家易燃，將NFT卡牌結合景德鎮陶瓷工藝，以高溫燒製成陶瓷卡。（周星馳IG圖片）

周星馳的NFT頭像陶瓷卡產品，近日亦登上首度來港舉辦的美國潮流展覽ComplexCon Hong Kong，並吸引不少潮流藝術家及收藏家入手，其中更包括來港參展的日本AV女優涼森玲夢！涼森玲夢作為展覽的參展人，除了售賣多款以個人肖像設計的T裇外，亦不忘參觀同場眾多潮流品牌的產品。涼森玲夢入手星爺的NFT陶瓷卡後，星爺社交媒體分身帳戶Nobody亦為涼森拍照留念，更隔空「表白」，向涼森玲夢表示：「Nobody Loves Remu！」

日本AV女優涼森玲夢來港參加Complexcon Hong Kong潮流展覽，出售多款以肖像設計的T裇。（涼森玲夢IG圖片）

涼森玲夢亦入手周星馳的NFT陶瓷卡！（周星馳IG截圖）

周星馳亦透過分身帳戶，隔空向涼森玲夢「表白」！（周星馳IG截圖）

現年26歲的涼森玲夢，於2019年出道成為AV女優，被認為是空靈系女優的代表人物，除了擁有一對迷人電眼，更有豐滿傲人的上圍！出道僅四年的涼森玲夢，已拍攝超過40部作品，更火速上位與河北彩花、小宵虎南等同列，並獲日本觀眾投選為2023年度最受歡迎AV女優榜上排行第八位！