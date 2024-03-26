36歲內地頂流女演員僅得高中學歷　微博一周三現錯別字被狠嘲文盲

內地賀歲檔期上映的大師之作《第二十條》，由張藝謀導演匠心打造，並提拔人氣影視女星趙麗穎成為「謀女郎」，電影不但叫好叫座，亦令36歲的趙麗穎一時登上內地影視頂流，展現更高層次演技及鮮見的面貌。早前在香港舉行的「第17屆亞洲電影大獎」上，趙麗穎更親身來港出席，並獲頒「AFA新世代獎」！然而近日趙麗穎於微博中裡網友頻頻找出錯字，被嘲轉型歸來仍舊是「文盲」，評價相當狠辣！

現年36歲的趙麗穎為內地頂流影視女演員。（趙麗穎微博圖片）

趙麗穎早前來港出席亞洲電影大獎，更獲大會頒發「AFA新世代獎」！（莫匡堯 攝）

趙麗穎上周起頻密於微博宣傳新劇《與鳳行》，先後發表多條微博，短短幾十個字裡便分別出現錯別字，令網民反應甚大。趙麗穎上周分享幾張派心照片，並寫上「再看沈璃了嗎？送您三顆心」，字句中將「在看」寫成「再看」。

趙麗穎上周於微博分享派心照片。（趙麗穎微博圖片）

趙麗穎照片下的文句，卻出現錯別字。（趙麗穎微博截圖）

此後趙麗穎於另一條微博上分享兩張劇照及手寫「長輩圖」，字句中將「師父」寫成「師傅」，令劇情裡授業師父與角色的師徒關係出現歧義，加上手寫上「感動」二字的長輩圖，竟寫漏一撇，令網民大為搖頭。

趙麗穎於「長輩圖」上手寫的「感動」二字，亦明顯漏了一撇。（趙麗穎微博圖片）

趙麗穎「長輩圖」下的字句亦將「師父」寫成「師傅」，令句子出現歧義。（趙麗穎微博圖片）

最後趙麗穎亦在分享《與鳳行》幕後花絮照時，寫上「歡迎來靈屆，請你們吃火鍋、冰棍兒糖蓮子」，一周三度出現錯別字下，引發網民圍攻。趙麗穎被不少內地網民形容為「文盲」失望地表示從影以後漸漸轉型為實力演員，文化水平卻仍然毫無進步。

趙麗穎於微博第三度宣傳新劇《與鳳行》時，仍出現錯別字，將「靈界」寫成「靈屆」。（趙麗穎微博截圖）

現年36歲的趙麗穎出身河北廊坊市的農村，於廊坊市電子信息工程學校中專畢業後，因家庭經濟條件限制而被迫放投考空姐的機會。僅有相等高中學歷的趙麗穎，19歲時參加選秀出道，同年開始參演電視劇，及後跨界成為電影演員，從2010年起成為影視女主角。