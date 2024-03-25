白日之下｜遭性侵智障女院友索償勝訴　涉案院長須賠償約119萬元

電影《白日之下》以記者的視角，將幾宗過往的安老院舍和殘疾院舍偵查報道改編，包括多篇《香港01》的獨家偵查報道。其中當記者調查「康橋之家」涉嫌虐待及多宗離奇命案時，發現同一間院舍的前院長涉嫌性侵案脫罪，引起全城關注，該情節亦有在電影中呈現。殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華被指十年前，在院舍性侵女院友，院友索償案今日（25/3）獲判勝訴，可獲賠償119.4萬元，其中七成（約83.5萬）會由張健華承擔。



被告張健華在庭上，一直堅稱並無發生性侵事件。(資料圖片)

殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華，涉嫌2014年在院舍性侵女院友，由於院友無法作供，到2016年獲律政司撤控，當時區域法院法官陳廣池說：「控方是在無奈的情況下才撤銷被告的指控。本席認為這可說是被告的幸運，而是受害人或社會的不幸。」

就事件，張健華曾接受《香港01》訪問，逐二一駁斥指控。(資料圖片)

然而受害人家人並無放棄，而是堅持用法律的途徑追討，透過民事索償134萬元，直至今日獲法庭裁定勝訴，受害人可獲119.4萬元賠償，而其中七成，即約83.5萬會由張健華承擔。

林保怡在電影《白日之下》中，飾演院長章劍華。（《白日之下》電影劇照）

案件於去年7月審訊，但事主一直受創傷無法作供，但由於案件仍有多個強烈證據，包括警方曾在張的辦公室垃圾桶內，找到一張沾有精液及被告體液的紙巾，亦有院友提供影片，拍到事主在張辦公室彎下身，後方則有一名白衣男子從後抱緊，該男子曾有扣褲頭的動作。事後女兒食飯時哭泣，並憶述張當時脫褲後「拎條嘢出來整」。事主母親怒斥張是「害人蟲」，並稱事主以往能寫出家人名字，但現在會「瀨屎瀨尿」。

梁雍婷在戲中飾演智障女孩，後來被院長性侵。（《白日之下》電影劇照）

余香凝在戲中飾演記者，深入報道在院舍生活的惡劣情況。（《白日之下》電影劇照）

張健華在庭上則辯稱，事主是「出哂名難照顧」，由於案發前約兩周，事主因被母親拒絕帶回家，而將飯碗掟落街。而事發當日，張得悉事主母親會到訪，故叫事主入房提醒她勿再把物品掟落街，否認曾性侵她。