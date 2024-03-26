林嘉欣專訪｜揀劇本變親子活動　回想《男人四十》靠一件道具入戲

林嘉欣成為《第四十八屆香港國際電影節》大使，亦是火鳥大獎「新秀電影競賽」的評審之一。我們因為《男人四十》（2001）認識林嘉欣，23年來她演過不同角色，有青春得欲一嚐禁忌之戀的高中生，有比《上流寄生族》更早寄居在你我生活狹蓬間的怪物，亦有承受喪夫之痛獨自完成遺願的遺孀……問下一趟想挑戰哪種角色，她沒有明確答案，只知道不想再重複某類角色，「特別是演媽媽！」林嘉欣說。



林嘉欣成為《第四十八屆香港國際電影節》大使，大會都笑指是近年難得的女性代表，要做多幾屆。（梁碧玲 攝）

嘉欣入行之作《男人四十》，由許鞍華執導，註定與世界各地的電影節結緣。「印象好深是當年拍完《男人四十》，走了很多個影展，當時得我跟一位發行同事去，到不同Screening做Q&A，試過主持來遲了，生怕觀眾急急離開，匆匆便走上台講講講，一個人講好耐。」

當年22歲的林嘉欣，演繹早熟有機心的高中生，迷倒不少男士們。（《男人四十》截圖）

靠孭袋投入角色

是一份傻勁，也是因為年少無懼，「觀眾看到的是完全兩個層面，好些問題都被問到口啞啞不會答。」拍攝《男人四十》時還幼嫩，未知演技為何物，只落力去做一位被觀察者。「導演許鞍華在現場做觀察者，我被觀察，文念中亦叫我將戲中的側孭袋及畫簿拎走隨身，在日常生活中四處畫畫，當時不知有何作用，到我去到現場，穿起校服拿起畫簿，就似是身體一部份，原來無形中跟戲服建立了一份關係，當時沒想到這叫投入角色。」

這個袋，為初入行的嘉欣成功入戲。（《男人四十》截圖）

既當大使，也當評審，今屆嘉欣亦是火鳥大獎「新秀電影競賽」的評審之一，對象是8部來自世界各地新導演的作品，嘉欣坦言對新導演往往有份包容，之前合作時也特意多觀察少意見。「同新導演合作不可以太多評論，因為他們經驗已經不夠多，仍在堅持和妥協之間游走，所以我多數在現場安靜去觀察，亦會盡量配合。通常演繹完導演想要的版本後，對方說可否試一個你的版本，那我就最開心，可以自由地發揮我對角色的建解，會好好把握。」

跟新導演合作，嘉欣奉行多觀察少意見。（梁碧玲 攝）

拍戲較被動，做陶瓷就成了嘉欣另一抒發渠道。（林嘉欣@IG）

暫別媽媽角色︰不想被定型

談到揀劇本和角色，嘉欣沒有太多規限，亦想知自己還有甚麼未知的領域，所以逆向思維，太清楚怎演的角色反而不會接。「如果完完全全知道會怎演的，就不會接，自己都拍了廿多年電影，創作不一定要好有把握才去做，反而想看看那個角色可給予我甚麼境界，或潛藏表現。」自有了家庭後，嘉欣對劇本的挑選更嚴謹︰「要拿走我湊小朋友的時間去拍，那一定要好鍾意才可。」

《美國女孩》的成功，緊隨找嘉欣的劇本有好幾部都是演媽媽，但都一一推掉。（《美國女孩》劇照）

而因為《美國女孩》的成功，緊隨找嘉欣的劇本有好幾部都是演媽媽的︰「我多數都推，做過一次媽媽就夠，不想次次都是被家型。」然後嘉欣談起在新戲《海關戰線》演Madam過足癮。「戲中我做學友、霆鋒的上司，死對頭是鎮宇，在男人世界入面唯一女性，好Powerful，原來權力咁好玩，現實中就冇機會探索到。」

嘉欣在新戲《海關戰線》演Madam，是學友、霆鋒的上司。「在男人世界入面唯一女性，好Powerful。」（《海關戰線》劇照）

大女對媽媽演《美國女孩》，給予的評語是︰「你呢套戲係咪唔使點演，因為戲中你都係有兩個女。」（《美國女孩》劇照）

最佳的親子活動

談到囡囡，嘉欣有說不完的話題，而自己的電影亦成為跟女兒之間最好的溝通話題。「我們有一起看《美國女孩》，家姐有趣地問︰『媽咪，你呢套戲係咪唔使點演，因為戲中你都係有兩個女。』」而細女的問題更窩心︰「你做得好好呀，一定係你好掛住我。」因為當時爆疫情，到台灣拍戲要隔離兩星期，如要返港又要隔離兩星期，故索性在當地逗留幾個月，過程的確好掛住兩位女兒。

林嘉欣好珍惜每次演出︰「要拿走我湊小朋友的時間去拍，那一定要好鍾意才可。」（梁碧玲 攝）

大女今年已14歲，除了已經足夠成熟分享觀後感，更可幫手篩選作品。「近年接拍的劇本，大女全部都看過，因為我全部都放檯面，她可隨意拿來看，事後可分享感受，小朋友的意見冇經過濾，都頗有趣。」大女早前有看過嘉欣演出的驚慄片《失衡凶間之罪與殺》，之後仲有後遺症︰「有次佢沖緊涼我入去關心她，她立即嚇親叫出來︰『你會唔會殺咗我？』佢想像力太豐富。」

林嘉欣於電影中與男演員Kelvin黃錠江上演激烈的SM情節。（《失衡凶間之罪與殺》電影劇照）

Makeup: Will Wong

Hair: Kristy Cheng

Wardeobe : Miumiu, nanushka netaporter

Jewelry: Bvlgari

Shoes: Christian Louboutin

Venue: Hyatt Regency Hong Kong Tsim Sha Tsui