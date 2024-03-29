白晝如焚︱與劉以豪一齊深V現身　鄧麗欣分飾兩角：從影最難抽離

香港懸疑愛情電影《白晝如焚》，由鄧麗欣、劉以豪、呂良偉及李靖筠主演，電影昨日（28日）舉行首映禮，監製陳嘉上、導演李保樟攜同一眾演員出席，台灣男神劉以豪更罕有來港與現場觀眾見面！《白晝如焚》女主角鄧麗欣早前於「福岡旭日國際電影節」獲得「特別功績賞」，讚揚於作品裡展現超人演技，令《白晝如焚》成為她生涯重要作品及里程之一。

《白晝如焚》今日舉行首映禮，劉以豪、鄧麗欣、呂良偉及李靖筠等主演一同出席。（梁碧玲 攝）

《白晝如焚》男女主角劉以豪與鄧麗欣今日均以深V造型現身。（梁碧玲 攝）

《白晝如焚》男女主角劉以豪與鄧麗欣今日均以深V造型現身，劉以豪以酒紅色西裝「真空」現身、鄧麗欣的白色開胸襯衫更內襯花紋鏤空連身裙，二人不僅做戲火花不斷、連造型亦默契十足！劉以豪笑言造型沒有犧牲色相：「不是犠牲，這是默契！我們今天蠻巧的，上個採訪我們也幾乎穿一模一樣，都是牛仔！」二人性感現身，劉以豪表示沒有特意考慮其他性感福利方向：「因為沒有想過兩邊的性感可以怎麼樣，所以就只能選中間的性感。兩邊的話我問問經紀人，下次討論一下。」劉以豪亦表示未有特意亮相前操練一下，讓視覺效果更立體。

劉以豪笑言與鄧麗欣並非第一次有默契地襯好衫現身。（梁碧玲 攝）

鄧麗欣與劉以豪默契十足，連媒體報道時亦以「水乳交融」形容二人的契合程度，Stephy笑指：「我唔知係唔係水乳交融咁勁啦，但係確實我哋嘅默契係大家都冇諗到嘅。因為有時會擔心我哋唔夠時間去演，同埋呢套戲每一場都要好投入，冇啲戲畀我哋warm up（熱身），所以都有啲擔心，傾完劇本就要開機。」

鄧麗欣笑言不知道與劉以豪的默契有否到水乳交融的地步。（梁碧玲 攝）

鄧麗欣於《白晝如焚》裡一人分飾兩角，角色關係極其複雜，被問到演繹時曾否出現錯亂，她表示：「其實有㗎！所以我要保持好清晰好清晰，同埋每一日去現場要清楚晒拍咩，係真係會混亂，甚至乎對手都會嗌錯我個名！」Stephy亦不只一次表示完成作品拍攝後，至今仍難以抽離：「我覺得係從影以來其中一部最難抽離嘅戲，我自己都唔覺、唔發現。因為我拍完之後返嚟香港，又有拍其他嘢、笑片同其他種類嘅角色，以為自己冇事，但再睇返、諗返角色，先發覺仲有心痛嗰種感覺。」