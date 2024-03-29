專訪︱混血肥仔邀古天樂拍尋泰記　自認冇大冇細：估唔到佢咁玩得

YouTuber界別競爭激烈，要將頻道搞得有聲有色，除了「有橋」更要「大膽」，混血肥仔（曾達恩）是其中一位，他上年年中重新出發成立的網台BBO（Black Box Office），旨靠多元化、國際化題材突圍，未夠一年吸引近14萬人訂閱，爆發力十足！最近，混血肥仔將BBO的短片製作級別再提昇，成功邀請了古天樂驚喜亮相旅遊真人騷《尋泰記》，首兩集有古仔四圍走玩轉曼谷，兩片短短時間已共有近百萬Views，而於周五（29/3）上架的第三集再有古仔和混血肥仔泰拳擂台對決的強勁戲碼！

混血肥仔殺入泰國天下一公司請古天樂拍旅遊節目。（《尋泰記》節目截圖）

為何混血肥仔如此「沙膽」敢搵古仔拍旅遊真人騷？混血肥仔接受《香港01》訪問時透露：「機緣巧合之下，得知古生去咗泰國，所以大膽問佢會唔會有時間拍節目。（上次喺英國拍完『一日司機』條片之後都有聯絡？）好好彩呢兩年喺倫敦東亞電影節都有機會撞到古生，有交流一下電影製作同網絡製作嘅意見。」

混血肥仔兩年前與古天樂拍攝「一日司機」後，亦有機會於倫敦東亞電影節遇到古生，彼此有交流電影製作與網絡製作的意見。（《一日司機》節目截圖）

古天樂貴為巨星，就算出名nice到爆，後輩都會有意無意有所顧忌，混血肥仔坦言拍攝《尋泰記》初期都有自設一定框架和界線：「不過拍攝當日，古生竟然話『唔好就住就住』，所以我決定豁出去，嘗試喺好睇嘅情況下冇大冇細。（佢有冇邊樣建議番你拍？）有，當日拍泰拳，古生突然話佢都願意落場參與一齊『隻揪』，估唔到佢咁玩得。（主題曲改編佢嘅《天命最高》，歌詞改得夠啜核，諗過叫古生唱番兩句助慶？）梗係有諗過，點知佢又肯！首歌最尾兩句佢唱㗎，大家落足耳力聽真啲。」

古天樂貴為巨星，混血肥仔坦言拍攝《尋泰記》初期都有自設一定框架和界線，但古生竟然表示：「唔好就住就住」，於是便決定豁出去。（《尋泰記》節目截圖）

見到古天樂到當地超級市場不斷被「集郵」，混血肥仔即向古天樂提出挑戰。（《尋泰記》節目截圖）

談到古仔近日受訪時直認拍攝過程好開心，混血肥仔坦言感到榮幸：「我同製作團隊都好開心！（古生對網片製作都有興趣？）經過呢幾次嘅交流，我認為古生對於網片製作最感興趣係製作規模同模式，最吸引佢嘅應該係拍攝網片嘅即時性及需要大量『執生』，因為佢有別於傳統媒體，可以預先協調好晒啲嘢，同埋網上影片好多時都要跟trend，去配合當時話題，去諗角度吸引觀眾。」

混血肥仔表示最吸引古天樂拍攝網片，應該是拍攝時的即時性及大量「執生」位。（《尋泰記》節目截圖）

至於有被古仔的問題考起？混血肥仔說：「佢考起我嘅問題係『如何突破網上拍攝嘅樽頸位』，佢諗得俾人快一步，而家觀眾對於網上影片嘅質素要求愈來愈高，點樣去諗啲新嘅角度去迎合觀眾嘅口味，呢樣嘢係對於創作人嚟講一樣好困難嘅事。雖然到而家呢刻都未諗得到答案，但會記得當日同古生講既時候，佢話『唔好play safe，有勇於創新嘅心』。」