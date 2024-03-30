排球少年︱Lolly Talk四位成員到訪期間限定店 阿妹想組排球隊

九龍塘又一城經常與著名IP及人氣動漫合作，即日起至 4月11日，為大家帶來人氣動畫《排球少年!!》香港首個官方期間限定店，而全新劇場版《排球少年!! 垃圾場的決戰》電影亦同期在香港上映，各位排球少年迷可以準備足夠銀彈，瘋狂入手超過二百款的人氣周邊商品，當中更包括香港首賣的別注精品，實在不容錯過！2024年3月29日起，My FESTIVAL會員以電子貨幣消費滿指定金額，更可免費換領電影換票証。

人氣動畫《排球少年!!》香港首個官方期間限定店，全新劇場版《排球少年!! 垃圾場的決戰》電影同期在香港上映。（資料圖片）

購物完再打卡是必需的吧！期間限定店場內有兩米高的日向烏鴉充氣大公仔坐陣，超級卡哇依；當然不少得1：1等身的角色立牌，勢必引發全城打卡熱潮！為隆重其事，又一城更邀請到人氣女團Lolly Talk的成員黃敏蕎（阿妹）、黃詠霖（阿蛋）、郭曉妍（Ah Yo）和吳倩怡（Sinnie）出席揭幕活動，率先到場打卡兼大掃限定精品！

人氣女團Lolly Talk的成員黃敏蕎（阿妹）、黃詠霖（阿蛋）、郭曉妍（Ah Yo）和吳倩怡（Sinnie）出席揭幕活動。（資料圖片）

四位成員近期忙於排練4月的演出，就像時間倒流回到準備演唱會一樣，去gym之餘又要唱歌排舞，這天出席活動可說是寓工作於娛樂。黃敏蕎（阿妹）大爆《排球少年!!》是她的精神食糧：「我常常叫隊員們一起組隊打排球，因為我參加過排球隊，特別對排球有情意結！我第一年入排球隊只是後備，到第三年才升上正選，就像《排球少年!!》中的角色，都是慢慢進步。」

黃敏蕎（阿妹）大爆《排球少年!!》是她的精神食糧。（資料圖片）

吳倩怡（Sinnie）說：「《排球少年!!》中的團隊精神令我們深受感動，由陌生人成為隊友，一點一點累積的信任信賴，就好像Lolly Talk由成團至今所經歷過的一切。」郭曉妍（Ah Yo）補充說：「我們的性格各異，成團時要互相磨合，都與《排球少年!!》相似。現在學會了一同分享，無論高潮或低潮都一起渡過。雖然未能全員出席，但已約好私底下再到來打卡購物！」一眾「波板糖」記得到訪《排球少年!!》香港官方期間限定店，試試運氣偶遇Lolly Talk！

Sinnie吳倩怡表示《排球少年!!》由陌生人成為隊友，與Lolly Talk成團至今所經歷過的一切相近。（資料圖片）

Ah Yo郭曉妍同意指Lolly Talk的成員性格各異，成團時要互相磨合，都與《排球少年!!》相似。（資料圖片）

鬼馬的四位成員各自走到四個《排球少年!!》1：1等身角色立牌旁合照，引得現場傳媒朋友及「波板糖」爭先拍照和拍片，場面熱鬧非常！見到現場超過二百款的精品，四位成員立即心心眼，一邊將商品放入購物籃，一邊聽動漫迷阿妹講解：「非常驚喜今次有多款香港首賣的產品，而且每款都非常實用！當中劇場版的首賣商品更顯珍貴，極有收藏價值！我亦鍾愛多款造型可愛的動物精品，特別是頸枕和毛氈抱枕，令我愛不釋手，而《排球少年!!》鎖匙扣一式8款正好每位Lolly Talk成員一人一個！」

原來阿妹（左）為一位動漫迷，一邊為團員Sinnie講解介紹。（資料圖片）

問到Lolly Talk未來在音樂上的發展，她們表示已有兩首歌正在製作中，兩首歌的歌名都有數字。黃詠霖（阿蛋）偷偷透露：「其中一首歌是關於Lolly Talk的，看到歌詞就完全feel到Lolly Talk一隊人聚集一起時會有多嘈吵，哈哈，請大家期待！」