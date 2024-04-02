李若彤談抑鬱症非人生活暴食兩條卷蛋　一星期唔沖涼刷牙係平常事

香港「最美小龍女」李若彤近年集中於內地發展，現年57歲的她憑多年的運動習慣保持巔峰狀態，仙氣顏值與纖瘦身材力抗歲月洗禮，成為娛樂圈裡外的女性榜樣！今日（2日）李若彤於上海出席「她勢界」2024女性影響力大賞活動，並為高峰論壇現場擔任演講嘉賓，分享外界眼中充滿活力的自己，一路走來的心路歷程，坦誠分享自己面對抑鬱症與情傷的過去。

李若彤於上海出席「她勢界」2024女性影響力大賞活動，並為高峰論壇現場擔任演講嘉賓。（視覺中國）

李若彤被認為是「最美小龍女」。（《神鵰俠侶》劇集劇照）

李若彤談到曾被抑鬱症苦纏，自2009年開始病發，並形容抑鬱似恐怖情人一樣：「我們糾纏，像一對情侶，經歷過爭吵、冷戰到磨合、共處」，直到六七年前才平靜分手。李若彤的抑鬱症始於一段十年戀情，當時自己：「活在很多傳統觀念強加給女性的枷鎖裡，活在八卦媒體的惡意解讀裡，活在大眾異樣的眼光」，並開始懷疑自己：「我真的很失敗嗎？」

李若彤坦言自己因為情傷受抑鬱症苦纏，直到六七年前才病癒。（視覺中國）

經常一星期唔沖涼刷牙

受抑鬱症苦纏，李若彤自言當時過着非人生活：「抑鬱症最嚴重的時候，一個禮拜不出門是常有的事，待在家裡不刷牙、不洗澡、連頭髮也不梳，甚至不會覺得這樣的自己很邋遢。」她形容自已像個機械人一樣生活，除了基本維生的吃飯、睡覺與「被迫」呼吸，其他一切均與自己無關。李若彤更分享自己的暴食經歷，表示自己曾經很愛吃瑞士卷，卻演變成以喜愛的東西折磨自己：「我試過一口氣吞下兩整條瑞士卷，超過900克的份量。不是我覺得很美味，只是沒有意識的一口接一口塞進嘴裡，直到我的胃提出反抗，我又沒意識地全嘔吐出來，然後坐在馬桶前面大哭！」

李若彤肌肉線條優美，想不到曾經歷暴食的折磨生活。（李若彤微博圖片）

半夜去墳場呆坐

李若彤更在活動演講裡分享到，連家人都不知道的抑鬱行為：「我會經常從家裡27樓的陽台往下看；切水果的時候，會突然舉起水果刀，對着鋒利的刀刃講話；還會半夜一個人開車去墳場，獨自流連、發呆。在那個非常接近死亡的地方，我又從機械人，變成了一具行屍走肉。」

李若彤更於演講裡自爆連家人都不知道的抑鬱行為。（視覺中國）

健身係「救命恩人」

最後李若彤分享到健身拯救了自己的人生，形容健身是「救命恩人」、像一條繩索讓自己從抑鬱症的深淵裡爬出來：「病情最嚴重的時候，只有在健身房，我能暫時擺脫麻木和痛苦。」她表示自己從34歲開始有系統的保持健身習慣：「捲腹從剛開始只能做十幾下，慢慢到幾百下，到現在做上千下也不成問題。或許每天只比前一天多做了一下，但是一天一天累積起來的並不是數字，而是我對自己的肯定。」李若彤認為自己從健身裡搶回自己身心的控制權，找到內心的平衡、生活秩序：「我找到活力，就是活着的力量！」

李若彤表示健身拯救了自己的人生，形容健身是「救命恩人」。（李若彤IG圖片）