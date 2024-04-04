九龍城寨之圍城︱古天樂洪金寶大讚最強動作片　林峯搣甩花拳繡腿

萬眾期待，港產小說漫畫動作電影鉅獻《九龍城寨之圍城》（Twilight of the Warriors: Walled In），強勢降臨，定於5月1日隆重上映，片長126分鐘，拳拳到肉，打足100分鐘，武打動作美學展現，打出最強動作猛片，九龍城寨活現眼前，最新角色海報同時曝光。

《九龍城寨之圍城》定於5月1日上映，片長126分鐘竟打足100分鐘，認真拳拳到肉！（《九龍城寨之圍城》角色海報）

由寰亞電影、無限動力、天下一電影、銀都機構、聯瑞影業、橫店影視出品，莊澄、葉偉信監製，鄭保瑞執導，谷垣健治任動作指導，歐健兒、陳大利、岑君茜、黎俊編劇，改編自余兒原著小說《九龍城寨》，滲入司徒劍僑《九龍城寨》漫畫式動作意念，麥國強任美術總監，由古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑領銜主演，任賢齊、黃德斌、廖子妤、朱栢康及蔡思韵主演，洪金寶友情主演。

電影由古天樂領銜主演，飾演龍捲風！（《九龍城寨之圍城》角色海報）

電影由林峯領銜主演，飾演男主角陳洛軍。（《九龍城寨之圍城》角色海報）

電影由洪金寶友情演出，飾演大老闆。（《九龍城寨之圍城》角色海報）

導演鄭保瑞指，今次是「小說版 x 漫畫版 x 電影版」平衡三方的一次破天方合作， 電影版有改編小說和結合漫畫，當然亦有電影版自身獨有創作內容、造型以至動作，鄭保瑞說：「好難得可以同余兒、劍僑兩位創作人合作，他們給我很大空間，余兒只有一個要求，不改動原著故事人物關係，以及當中兄弟間的熱血，劍僑讓我在他的漫畫世界與我的電影領域取得平衡，不論造型或打鬥上，寫實亦帶點漫畫式誇張，所以我會形容今次為小說、漫畫聯乘電影好成功的跨媒體合作。」

鄭保瑞形容電影是小說、漫畫與電影之間最佳的跨媒體合作示範。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

電影《九龍城寨之圍城》電影中更是連場緊張刺激的武打動作、單挑對戰、廝殺場面，絕不簡單，是次邀得谷垣健治（Kenji）擔任動作指導，為今次演員度身訂造令人驚嘆的動作場面，演員接受連串動作訓練，資深動作指導洪金寶及古天樂皆大讚所有演員打得好看，是近年難得一見的動作電影，洪金寶說：「武指做得很好，很賣力。」古仔說：「大部份演員由不懂打，訓練到識打，是一件極辛苦的事，一路拍攝看到喜出望外，見到每個人辛苦鍛鍊的成果，成為十分好看的電影。」當中包括林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑，四子在戲中齊上齊落，四人聯手惡鬥伍允龍飾演的王九更是重頭戲。

林峯從新苦學武打動作，搣甩花拳繍腿

林峯肩負重任，在戲中由頭打到尾的，他說：「其實今次的動作同過往完全不同，我今次是由零開始重新學習，好多謝武指Kenji及其武術團隊，他們真是非常專業的武術團隊，讓我大開眼界，未開拍前我們已訓練一個月，我拍了20多年戲，雖然有多少動作，但今次才是真正的接觸對打， Kenji的要求非常高，務求真實感，一個月的訓練是重拾基本的拳術，我以前沒有接觸過拳擊，完全不知道出拳是這樣，以前是花拳繡腿，今次希望讓認識武術的朋友都認為有真實感，觀眾睇到有衝擊力， Kenji度了很多不同武打招數、方式、場景，我由頭打到落尾，動作戲亦有情感在裏面，觀眾不會純粹覺得只是看動作片，今次所有參與的團員都覺得有新的挑戰，讓觀眾感覺到大家好打得。」

林峯自言沒有接觸過拳擊，以前是花拳繡腿，希望認識武術的觀眾都認為電影裡的表現有真實感。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

林峯自言由頭打到落尾，動作戲亦有情感在裏面。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

劉俊謙首拍動作戲、吊威吔，驚恐駕電單車

首次拍攝動作戲的劉俊謙，要應付打鬥場面，更要臨急學駕電單車，對於如何應付打鬥場面，謙說：「拍之前我接受幾次訓練，我自己動作經驗是零，沒有拍過動作片，好大壓力，好驚，我當下很靠動作指導Kenji，與及很專業的武師們，我自己都不知道做得好不好，很依重他們去示範，或指導我如何去做好一點。」

劉俊謙指有一些動作令自己滿意，他說：「今次第一次拍動作戲吊威吔，其實吊威吔不是想像中般容易，以為吊起就識飛，原來不是，其實吊威也只是輔助，讓觀眾覺得真是演員去做，吊威吔鏡頭拍了很多take，令自己有少少驚喜感覺。」本身不懂駕電單車的劉俊謙透露，拍之前只學了兩堂，更要在城寨的狹窄走廊拍攝，感覺驚恐是大挑戰。

劉俊謙表示自己的動作經驗是零，沒有拍過動作片，好大壓力，好驚。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

胡子彤拍攝面頰受傷，入院聯15針即開工

盡力親自完成所有動作的子彤表示：「今次這部電影是我最多動作場面的電影，我自認是一個很搏命的人，所以盡可能所有動作都自己去做，今次遇到一些打翻的動作，不是想做就做到，需要經過專業的訓練，要多謝動作組教我如何將動作做好。」

胡子彤盡力自己親自完成動作戲，直言是從影最多打戲的作品。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

胡子彤在拍ending時，被對手伍允龍踢爆面頰受傷，子彤說：「動作片一定有危險，受傷沒人想，剛巧那一腳踢高了，不好彩發生在我身上，好彩看得到受傷的只是我一個，大家都有大大小小的受傷，好似林峯傷腰及腳，German及謙都有傷，今次剛巧發生我身上只是意外，聯了15針，當時拍緊ending戲，如果拍不到就會影響劇組拍不完，自己有向導演講不好意思，沒想過這樣，聯針後立即返去讓化妝師了解如何處理化妝，看翌日能否來拍攝，不想特別講受傷。」

胡子彤拍攝Ending一場打戲時，意外被踢到右面下巴，要縫了15針，往後拍攝傷口貼上大膠布遮擋。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

張文傑配最強武指打得爽，硬擋武器攻擊手腳全瘀

在四子中武功底子最強的張文傑（飾演 四仔）笑言：「多年來沒試過打得這樣爽，這種動作片很久沒做過，好過癮，我同Kenji合作過好多次，他是一個很勁的武術指導。」

張文傑於四子之中武功底子最高。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

張文傑指其角色的武器就是拳腳，他說：「可能就是四仔的力夠猛，我夠大份夠重，導演話我可以夠power打爆石頭，去演繹這種大力，導演與武指研究過四仔究竟有甚麼武器，大家都覺得四仔的武器就是他的雙手及雙腳，我在沒有武器下就是用手腳來硬擋，所以手腳皆是瘀的。」German透露，不過每天花3小時化傷妝，加上1小時落妝，反而是最痛苦的事情，因為化妝不能動、不能睡。