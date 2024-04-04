白晝如焚︱鄧麗欣分飾兩角謀求突破　劉以豪煞科後剪髮與角色道別

由陳嘉上監製、李保璋導演、鄧麗欣及劉以豪領銜主演，呂良偉及李靖筠聯合演出之懸疑愛情電影《白晝如焚》已於今日（4日）好評上映，早前女主角鄧麗欣（Stephy）先拔頭籌，代表《白》片往「福岡旭日國際電影節」參展，並獲頒「特別功績賞」，以表揚其一直以來多變的演出。Stephy由初期深入民心的愛情片女王，憑藉《金都》及《空手道》等作品晉身金像提名女星之列，進步顯著，深得觀眾及網民肯定！

鄧麗欣先拔頭籌，於「福岡旭日國際電影節」參展並獲頒「特別功績賞」，以表揚其一直以來多變的演出。（《白晝如焚》電影劇照）

而新片《白晝如焚》當中，Stephy與以一段情牽糾纏長達12年，二人陷入一段剪不斷理還亂的愛情之中，而在電影中一人分飾兩角的Stephy大爆電影一部淒美的輪迴故事：「我戲中的角色放不下心中的執著，她就像帶著過往的怨恨，不停循環，一直走不出這個悲傷的輪迴。」早前電影公司舉辦多場優先場，收獲媒體及KOL一致好評，激讚Stephy在電影演出上再一次進步，到達又一個里程碑！

電影中一人分飾兩角的Stephy鄧麗欣大爆電影為一部淒美的輪迴故事。（《白晝如焚》電影劇照）

原來Stephy時有憶起片中角色「言貞」和「林音」的悲痛經歷之時，均會不禁哽咽落淚，Stephy道出心聲：「拍攝《白晝如焚》呢部電影，影響我好大，但我又偏偏喜歡挑戰這樣的演出，都忍不住覺得自己太自虐，好犯賤，唔知點解會咁enjoy演出沉浸喺咁悲傷嘅角色，就好似喺愛情入面，一直要去成為悲劇人物一樣。」Stephy雖然完成拍攝超過兩年，情緒仍然相當投入：「之前一度以為自己抽離咗角色。點知喺大銀幕睇返忍唔住喊，感覺全程都唞唔到氣！宣傳時，提起某些重要場景，角色情緒馬上一湧而上，驚嘆自己對角色感受仍然咁深。」

Stephy鄧麗欣雖然完成拍攝超過兩年，情緒仍然相當投入。（《白晝如焚》電影劇照）

而早前旋風襲港宣傳的以豪 ，亦大爆合作前早已留意到Stephy，今次終於望穿秋水等到大銀幕合作的機會，以豪說︰「一直知道Stephy是相當努力又尋求突破的演員，希望有機會合作，直到遇上《白晝如焚》，這一次她的角色需要在情緒上處理得很細膩的演員，親身感受到她在處理複雜的角色卻平衡得很好！」劉以豪為了《白》片收起暖男形象，挑戰沉默寡言的陰鬱男生，他透露演出全程，心情都很低落：「所以完成拍攝後，我習慣一定要去剪頭髮，透過這個儀式，好好與角色道別。」

劉以豪在《白晝如焚》與鄧麗欣合作前，早已留意到Stephy，今次終於望穿秋水等到大銀幕合作的機會。（電影公司提供）

劉以豪完成拍攝後習慣一定要去剪頭髮，透過這個儀式，好好與角色道別。（電影公司提供）

新片《白晝如焚》中，鄧麗欣與劉以豪在片中飾演一對青梅竹馬的戀人，因一宗兇殺案被迫分開，多年後重遇卻經歷真假難分的身份之謎。雙方愛恨交纏，將經歷一段錯綜複雜又糾結離散的感情，更甚是展開一場複雜的人性對決。