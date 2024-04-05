第二屆香港網絡影評人HIGHLIGHT大獎　《年少日記》囊括４獎項

第二屆香港網絡影評人HIGHLIGHT大獎，由來自不同平台60個活躍影評單位，跟據今屆金像獎入圍名單一人一票選出九個獎項，結果於今日（5/4）出爐，其中電影《年少日記》便囊括其中四個獎項，成為大贏家。

卓亦謙執導的《年少日記》獲得４獎。（大會提供）

第二屆香港網絡影評人HIGHLIGHT大獎得獎名單如下︰

最HIGHLIGHT電影︰《年少日記》

最HIGHLIGHT導演︰卓亦謙《年少日記》

最HIGHLIGHT劇本︰卓亦謙《年少日記》

最HIGHLIGHT男主角︰梁朝偉《金手指》

最HIGHLIGHT女主角︰余香凝《白日之下》

最HIGHLIGHT男配角︰吳慷仁《但願人長久》

最HIGHLIGHT女配角︰梁雍婷《白日之下》

最HIGHLIGHT新導演︰卓亦謙《年少日記》

最HIGHLIGHT新演員︰謝咏欣《但願人長久》

電影《年少日記》獲4個獎項。（大會提供）

首部作品《年少日記》便獲四獎的卓亦謙，得獎感愛是好感恩︰「很感激你們這麼支持《年少日記》! 這是我們整個團隊的榮幸! 」至於成為今年影后大熱的余香凝，亦憑《白日之下》奪得「最HIGHLIGHT女主角」。余香凝︰「多謝一眾網絡影評人，好多網絡影評專頁我平常都有睇，有時還會留言，《白日之下》團隊每一個人都好用心去做，因為大家都知道這個題材是非常認真，拍攝氣氛令我非常難忘。」

梁雍婷憑《白日之下》，繼亞洲電影大獎後，再奪女配角。（大會提供）

余香凝成為今年影后大熱。（大會提供）

至於獲「最HIGHLIGHT女配角」梁雍婷，就表示好多謝一眾網絡影評人喜歡自己的演出︰「平時會留意各channel的評論增長自己演出的知識庫!」大會表示本屆各獎項競爭非常激烈，「最HIGHLIGHT導演」第一、二名票數只差兩票（第二名為《命案》鄭保瑞），「最HIGHLIGHT劇本」（第二名為《第八個嫌疑人》）、「最HIGHLIGHT男主角」 ，第二名為《第八個嫌疑人》 大鵬。