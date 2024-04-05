伊莉沙伯凱莉重量級上圍亮相放映　導演兒子邀前繼父出席極度尷尬

經典特務喜劇《凸務之王》（Austin Powers）系列女主角伊莉沙伯凱莉（Elizabeth Hurley）為荷里活美魔女之一，現年58歲縱使早已成為人母，外貌與身材依然保持得宜，亦不時現身電影及電視劇作品。近日伊莉沙伯凱莉新作《Strictly Confidential》於紐約舉行特別放映，為正式公映造勢，電影為伊莉沙伯的22歲獨生子Damian Hurley首度執導的長片作品，更邀得母親為女主角，母子檔上陣十分罕見難得！

伊莉沙伯凱莉為22歲獨生子Damian Hurley首度執導的長片飾演女主角，母子檔上陣十分罕見難得！（視覺中國）

《Strictly Confidential》日前於紐約舉行特別放映會，身為女主角的伊莉沙伯凱莉與導演兒子一同亮相，成為全場焦點！向來形象性感的伊莉沙伯，就算在兒子面前亦一樣以火辣造型示人，穿上一襲灰銀色超低胸長裙，大曬胸前重量級上圍！伊莉沙伯凱莉現身時，在自己的巨型電影海報肖像前合照留念，大方向觀眾與傳媒張開相臂，展現燦爛迷人的笑容，顯然對飾演兒子處男電影作的女主角非常興奮！

伊莉沙伯凱莉（Elizabeth Hurley）挺重量級上圍力撐兒子新作，性感度絲毫不減！（視覺中國）

伊莉沙伯凱莉（Elizabeth Hurley）與自己的電影海報肖像合照，張開雙臂展現燦爛迷人笑容，顯然心情大好！（視覺中國）

伊莉沙伯凱莉的兒子Damian作為導演，除了與女主角母親同場亮相，亦邀請前繼父印度裔富商Arun Nayar出席。伊莉沙伯於2002年與製片男友Steve Bing誕下兒子，及後於2007年與Arun Nayar結婚，婚姻在2011年便宣告終結。此後伊莉沙伯一直未有再婚，而Arun Nayar亦於2016年再婚。

伊莉沙伯凱莉（Elizabeth Hurley）於2002年與男友誕下兒子。（視覺中國）

伊莉沙伯凱莉一家三口難得在電影放映前相聚，亦大方讓傳媒留影，然而伊莉沙伯與前夫再度同框時，明顯相比單獨拍照時拘謹，收起燦爛笑容之餘面露尷尬神色。當兒子Damian興奮地被前繼父摟腰合照時，伊莉沙伯卻似木頭公仔站在兒子身邊，同一場合下前後對比相當明顯！

Damian興奮地被前繼父摟腰合照時，伊莉沙伯卻似木頭公仔站在兒子身邊。（視覺中國）

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