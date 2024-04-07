12怪盜︱博客入爆滿場發現神功戲　提三項質疑：好意思納入票房？

由人氣男團MIRROR全體12位成員首次合演的香港偶像電影《12怪盜》，早前已經正式在4月1日上映，並提前於3月28日開設謝票優先場。《12怪盜》齊集12位鏡仔主演，自然吸引所有鏡粉們的關注與捧場，正式上映首日前已經宣布票房突破1000萬港元，並於上映第二日宣布票房臻至1500萬元。

《12怪盜》為MIRROR全體成員首次合作參演的電影，上映後第二日已收報1500萬票房。（We12 IG圖片）

早前《12怪盜》團隊於社交媒體公布，舉行「《12怪盜團魂見面會》大抽獎」活動，憑4月4日至14日的電影票尾即可參加見面會抽獎，中獎名額則為280名。消息一出，香港影視博客「鬼哥睇乜戲」的博主鬼哥，即留意到活動舉辦期間的早場出現離奇「全院滿座」情況，懷疑觀眾熱捧早場的機會，於是決定購買時間相鄰的場次，並潛入「滿座」實地見證。

香港影視博客鬼哥留意到活動舉辦期間的早場出現離奇「全院滿座」。（《鬼哥睇乜戲》影片截圖）

網站顯示《12怪盜》個別早場離奇滿座。（《鬼哥睇乜戲》影片截圖）

博主鬼哥購買的另一場《12怪盜》早場顯示為七八成滿座，然而直至放映前一刻只有「小貓三幾隻」觀眾入場，於是鬼哥便到「滿座」的鄰院一探究竟，卻發現所謂「全院滿座」竟然未有一位觀眾入場，現場情況猶如「神功戲」一樣！事後博客鬼哥拍片時表示，見到幽靈場情況感到非常「心悒」。並於影片中提出質疑，認為有「觀眾」借早場優惠狂掃長者$20平價門票，增加自己抽獎的中獎率，並因為不需到戲院入場而避過出示長者咭的關口。

鬼哥購買《12怪盜》八成滿座早場，觀眾只有「小貓三幾隻」。（《鬼哥睇乜戲》影片截圖）

《12怪盜》購票達「全院滿座」的鄰院，竟出現神功戲的情況。（《鬼哥睇乜戲》影片截圖）

同時，博客鬼哥亦透過影片向《12怪盜》製作方MakerVille提出三點疑問：「大家（鏡仔）同心協力拍咗一部戲，唔係應該用部電影本身的質素吸引人入場？」「呢啲掃早場神功戲嘅情況，真係完全冇諗過會發生？」「呢啲票房收咗、但係完全冇人睇嘅神功戲，MakerVille你好唔好意思納入總票房？」認為有別於鏡粉真金白銀入場，十刷八刷支持《12怪盜》，抽獎活動引致電影觀映實況變質。

影視博客鬼哥向《12怪盜》製作方MakerVille提出三點質疑。（《鬼哥睇乜戲》影片截圖）

影片於網絡一出，旋即引起大量觀眾及鏡粉留言，有網民表示情況非常「肉酸」，亦有不少鏡粉批評MakerVille只顧賺錢：「為求票房，用盡方法去搵鏡粉錢！與其係咁，不如認真拍一部好片，推12子更上一層樓」、「邊個肉酸買幽靈飛請出嚟認罪」，亦有曾經入場收看《12怪盜》的觀眾表示遇過同類情況：「開場時院內空無一人！自欺欺人！」、「《釀魂》上咗成個月，都有好多神功戲！」