成龍發文慶祝70大壽　親自回應斷崖式衰老：能老，是一件幸運的事

香港武打巨星成龍今日（7日）迎來七十大壽，在社交媒體上發文慶祝自己的生日，並分享多張拍攝於生涯不同階段的戲照與相片，回憶縱橫影壇超過半世紀的歲月。成龍大哥於生日發文裡感謝外界的祝賀，表示有不少朋友在生日到臨前，已預先恭賀自己七十大壽，並笑言：「我每次聽到這個數字的時候，心裡還是會先驚訝一秒鐘，我已經有七十歲了嗎？驚訝過後的第二個想法，就是我的大師兄洪金寶所說的那句話：能老，是一件幸運的事。」

香港一代動作武打巨星成龍，今日迎來七十大壽。（成龍微博圖片）

最近成龍大哥一次出席活動期間，滿頭白髮的「白鬚公」蒼老外貌，被認為「斷崖式衰老」，令影迷相當震驚與關心，成龍大哥於生日發文中亦有就外界的關注進行回應。

成龍早前亮相活動時的「白鬚公」外型，被指「斷崖式衰老」。（微博圖片）

成龍早前亮相活動時的「白鬚公」外型，被指「斷崖式衰老」。（微博圖片）

成龍大哥親自為急速衰老的情況解畫：「前段時間很多朋友看到網上的照片，都來關心我的身體狀態，在這也跟大家說聲放心，那是我目前正拍攝的電影，需要白髮和白鬍子的造型。」他表示從影多年，為了劇情需要，不論驚險的動作或不同造型都願意嘗試。成龍大哥更感動地表示：「入行六十二年，到今天還在繼續拍電影，值得好好珍惜。」

成龍親自為白鬚公形象解畫，表示是電影造型。（視覺中國）

最後，成龍大哥分享一系列珍貴相片，拍攝於生涯不同階段，當中更有自己與大師兄洪金寶年輕時的罕有合照！成龍大哥亦表示：「我看着這些照片，心裡有很多感慨，如果我要把這些感慨滙成一句話：我愛電影，我愛你們。」

成龍大哥在生日發文中，分享與大師兄洪金寶年輕時的罕有合照。（成龍微博圖片）

成龍大哥在生日發文中，分享多張拍攝於生涯不同階段的珍貴相片。（成龍微博圖片）