周星馳短劇5月啟播網民敲碗演出　曾表示：我做演員團火冇熄過

香港喜劇巨匠周星馳今年初宣布跨界內地紅極一時的微短劇市場，將與抖音平台合作，聯合關發經營「九五二七劇場」，並親自出品推出首部精品微短劇《金豬玉葉》，第一集早前預告將於5月正式上線。距離《金豬玉葉》啟播僅有半個月，內地網民對周星馳新作的期待值日漸提高，不少星爺粉絲分享相關資訊同時，亦敲碗期待星爺不單做出品人或導演，本尊能夠事隔超過15年後現身演出。

周星馳近年退居幕後，更跨界短劇市場，「9527劇場」首部作品《金豬王葉》將於5月啟播。（視覺中國）

周星馳在2008年上映的《長江7號》後，超過15年沒有亮相大銀幕上。（《長江7號》電影劇照）

周星馳自2008年上映自編自導自演作品《長江7號》後，一直退居幕後擔任監製、導演等職務，在作品《西遊．降魔篇》《美人魚》《西遊伏妖篇》及《新喜劇之王》均未有親身演出角色，僅於《西遊伏妖篇》後的片尾彩蛋以電影院清潔工亮相。內地網民期待周星馳能夠於短劇場重新亮相同時，一段星爺5年前的訪問片段亦同時廣為流傳，全因訪談中埋藏星爺唏噓地回應幕前工作的答案。

周星馳與抖音聯乘經營的「九五二七劇場」將於5月播出首部短劇。（抖音網站圖片）

周星馳自《長江7號》至今已經超過15年未有幕前演出，在《長江7號》上映10年後，周星馳曾接受內地報章訪問，回應影迷最關心的問題——在大銀幕上再見周星馳的機會。當時周星馳於訪問片裡，唏噓地嘆一口氣表示：「你覺得我幾十歲了，還能演甚麼呢？」似乎認為到了某個年齡，再也無法繼續無厘頭地演出，於是甘願退居幕後、繼續以導演身份發揮創意。

周星馳接受內地報章訪問時，曾唏噓地嘆氣表示：「你覺得我幾十歲了，還能演甚麼呢？」（視覺中國）

然而，周星馳亦曾於香港接受電視台訪問期間，回應自己對演戲的熱情：「其實我做演員嗰團火，係從來冇熄過嘅！」星爺更續指：「我而家表面上專注做導演嘅工作，但係導演嘅工作就係由頭演到尾！總之每一個大大小小嘅角色，大家都要求『導演你可唔可以做一次畀我睇呀？』跟住我就去做，其實導演嘅演出機會係最多嘅。」周星馳雖然在訪問裡表示自己對演戲的熱情未曾減退過，然而亦堅持於導演身份作另類的演戲表現，似乎認為導演是自己繼續為電影付出最合適的崗位。