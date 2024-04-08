陳偉霆劉雅瑟《太陽星辰》入選康城春季電視節　成首部入圍亞洲劇

騰訊視頻及海棠果影業（香港）出品，人氣男星陳偉霆及金像影后劉雅瑟領銜主演的重頭亞洲劇集《太陽星辰》See Her Again，由開機到煞科都相當低調，讓不少觀眾都非常期待劇集內容及演員陣容。雖然劇集仍未公佈任何消息，但早前劇集已獲海外電視節垂青並衝出國際，入選今屆「康城春季電視節」的MIPDrama Screenings Selection！

陳偉霆及金像影后劉雅瑟主演劇集《太陽星辰》獲海外電視節垂青並衝出國際，入選今屆「康城春季電視節」的MIPDrama Screenings Selection！（《太陽星辰》劇集劇照）

每年「康城春季電視節」 （MIPTV）皆為全球劇集創作的重點影視節，精品好劇雲集，而《太陽星辰》作為首部亞洲劇獲選入MIPDrama Screenings Selection並且是唯一一套亞洲劇，消息一出格外矚目！

劉雅瑟與陳偉霆主演的《太陽星辰》作為首部亞洲劇獲選入MIPDrama Screenings Selection並且是唯一一套亞洲劇。（《太陽星辰》劇集劇照）

MIPDrama Screenings Selection這個部份已是第八年於「康城春季電視節」內舉行，今年大會專業評審團於全球挑選了十部最新電視劇，由一眾國際買家看畢劇集片段而即場投票選出最喜愛劇集。《太陽星辰》是選入此項目的首部亞洲劇集，劇集雖然還處於後期階段，單憑片段就能被國際電視節看中，足見劇集的質素讓人期待！對於劇集尚在後期製作中就入選MIPDrama Screenings Selection，台前幕後表示興奮和感謝，大家一樣也非常期待看到成品！

《太陽星辰》雖然還處於後期階段，單憑片段就能被國際電視節看中。（《太陽星辰》劇集劇照）

《太陽星辰》能夠入選MIPDrama Screenings Selection，台前幕後表示興奮和感謝，大家一樣也非常期待看到成品！（《太陽星辰》劇集劇照）

《太陽星辰》於早前3月香港影展視時首度展示了令人驚喜的演員班底！除了陳偉霆及劉雅瑟兩位領銜主演之外，同時亦見有馮德倫作為特別主演、謝君豪及周勵淇特邀演出，聚集了多位金像獎、金馬獎得主，十分值得期待。幕後班底亦見份量，本劇導演由拍攝過電視劇《東方華爾街》的黃國強擔綱，編劇由電影《怒火．重案》唐耀良負責，電影《湄公河行動》朱鏡祺和劉小群負責劇本顧問。幕前幕後陣容尚未完全揭曉但已窺探到本劇的製作水準。《太陽星辰》將會是一部講述「雙時空」警匪犯罪懸疑內容、集數暫定約18集的亞洲劇集。

陳偉霆及劉雅瑟兩位領銜主演《太陽星辰》之外，同時亦見有馮德倫作為特別主演、謝君豪及周勵淇特邀演出，聚集了多位金像獎、金馬獎得主，十分值得期待。（《太陽星辰》劇集劇照）