海關戰線｜宣布暑期出戰　謝霆鋒首與張學友合作兼任武指爬吊車

英皇電影《海關戰線》，由邱禮濤執導，謝霆鋒擔任動作指導及領銜主演，張學友、林嘉欣、劉雅瑟領銜主演，吳鎮宇特別演出，今日（9/4）隆重發布定檔預告及海報，宣布7月5日正式公映。

在全新發放的定檔海報中，張學友與謝霆鋒嚴陣以待，各自持槍執行任務，張學友神色凝重，謝霆鋒從容不逼。（《海關戰線》海報）

歌神張學友睽違8年再以演員身份與大家見面，預告中，張學友飾演的張允南，著墨不多卻處處有戲，無愧於「被唱歌耽誤的影帝」之稱，也令人更加好奇他在影片中的精彩演繹，吊足觀眾胃口！

謝霆鋒張學友首度大銀幕合作。（《海關戰線》劇照）

而謝霆鋒繼《怒火》後，用三年時間炮製新戲，除了在攝影機前貢獻高空徒手爬吊車等眾多高難度動作場面外，更首次擔起動作指導的重任，不僅親自設計編排電影中的打戲，還要在確保安全的基礎上，指導和把關同組演員的動作，為觀眾呈現最精彩刺激的打鬥。二人時隔14年再度合作，攜手吳鎮宇、林嘉欣、劉雅瑟等強大陣容，打響暑期檔第一戰，期待值爆燈！

謝霆鋒兼任動作指導。（《海關戰線》劇照）

《海關戰線》故事講述香港海關在一次例行海上巡邏中，查獲一艘藏有大批殺傷力武器的貨船，調查過程中遭遇一群海外勢力轟炸搶奪。為追查走私真相，張允南（張學友飾）派出下屬周正禮（謝霆鋒飾）與國際刑警一同遠赴海外，輾轉龐大而複雜的軍火黑市，頂著漫天炮火追查線索的周正禮剛有眉目，噩耗卻突然從香港傳來，原來軍火失竊另有內情......

作為率先引爆暑期檔的矚目大製作，《海關戰線》從題材切入點上也給足觀眾驚喜，是華語銀幕前所未見的海關題材動作大片。香港海關作為香港五大紀律部隊之一，在影片中呈現了突破大家傳統認知的工作內容——緝私調查、打擊犯罪，工作任務危險系數極大。在電影裡，犯罪集團為搶奪走私軍火愈發猖獗，他們不惜動用一切武力挑戰香港海關底線。為恪守公義，香港海關不懈追擊，硬拼到底，讓大眾對海關形象有了全新的認知，也讓人愈發期待影片對這一大銀幕罕見的角色類型，將帶來怎樣的新鮮刻劃！