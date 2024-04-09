挑戰者︱Zendaya中門大開破性感極限 前度、小鮮肉三人行仲出位
荷里活電影《挑戰者》（Challengers）由Zendaya主演兼監製，電影昨日（8日）於羅馬舉行首映禮，Zendaya攜同男主角Josh O'Connor及一眾演員班底出席。Zendaya作為《挑戰者》女主角兼監製，一登場便成為全場焦點，而她亦非常識做，身穿一套白色西裝長裙套裝亮相，更疑似真空、中門大開，由鎖骨露到落肚臍，突破性感新極限！
Zendaya近年參演Marvel版《蜘蛛俠》系列後爆紅，再憑話題劇集《高校十八禁》（Euphoria）及史詩科幻作品《沙丘瀚戰》（Dune）系列闖出生涯名氣巔峰！一向打扮大膽出位的Zendaya，早前於《沙丘瀚戰2》（Dune 2）首映上已憑「鐵甲透視」造型吸引全球觀眾目光，是次出席監製主演作品首映，自然不能輸蝕！Zendaya一身造型除了以高叉露出一對纖細長腿外，更中門大開，展示名模級身型，雖然Zendaya不如一眾荷里活女星擁有豐滿曲線身材，但仍然成為男女觀眾欣羨的偶像。
《挑戰者》以網球壇為主題，講述昔日的天才球手Tashi，在網球壇上叱吒風雲後因傷轉戰為教練，預告片中Zendaya驚訝地與兩位男主角上演尺度極大的「三人行」戲碼。劇情中，其中一位男主角為Tashi前男友、另一位則為Tashi訓練的小鮮肉球手，三人坐在床邊、分別從左右親吻Zendaya，而她亦表現得非常陶醉。電影釋出情慾交織的床戲畫面後，隨即引爆網絡，引起網民熱烈討論。
更有網民點名Zendaya的男友「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）直呼：「蜘蛛仔千祈唔好睇！」紛紛擔心近日受拍攝情緒困擾而息影一年的蜘蛛仔，看到《挑戰者》的大尺度畫面後會非常呷醋！
Zendaya自成為演員以來，瞬即憑Marvel《蜘蛛俠》系列與《沙丘瀚戰》（Dune）爆紅，更與合作的男主角湯賀蘭戲假情真，高調公開戀情。而Zendaya除了主演《挑戰者》外，更為作品擔任監製一職，投入度極高，似乎對作品充滿信心，而她的表現亦將令影迷期待。
點擊即睇更多《挑戰者》預告畫面：