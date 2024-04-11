衛詩雅首次競逐影后　曾為《白日之下》籌備差點演出︰戲有戲嘅命

衛詩雅（Michelle）入行16年，今年首度入圍《香港電影金像獎》，憑電影《不日成婚2》競逐最佳女主角。Michelle自言心情興奮，事關曾以為這個頒獎禮跟自己距離很遙遠︰「覺得連提名都沒資格，自己似乎唔會被看見。」看似在埋怨在躺平，但其實Michelle態度相當積極。翻看資料，她早在2019年5月，被《香港01》拍到跟導演簡君晋到法庭聽審，而所聽的正是康橋之家前院長張健華一宗性侵案，亦即是電影《白日之下》的故事藍本，而當日她回應傳媒就是為記者角色做準備。



主動出擊，積極備戰，可惜最終與角色失之交臂。4年後，電影《白日之下》拍成了，叫好叫座亦引起社會迴響，在今年金像獎獲得16項提名，而女主角余香凝更是影后大熱，一切似乎只好替人高興。不過上天總是帶點頑皮，就似看到衛詩雅的努力，於同屆給予她一個影后提名的名份。是陪跑好，還是黑馬好，到今個星期日（14/4）便知分曉，但作為前期創作的一份子，至少可以在同場下，見證自己的眼光，其實一直都不差！



鳴謝︰

化妝︰MW

髮型︰Daniel Chou

服裝︰Maje

場地︰余地 @yudei.hk

衛詩雅入行16年，首度入圍金像獎最佳女主角。（梁碧玲 攝）

「覺得不會被看見」

衛詩雅由模特兒入行，好快就獲賞識，拍攝電視劇《四葉草之盛裝舞步愛作戰》（2008）做女主角，這個頭開得不錯，亦令她對演戲產生興趣，隨後簽約英皇娛樂，向電影發展。《很想和你在一起》（2008）、《前度》（2010）、《囡囡》（2010），連續幾部擔演吃重角色，但就是未帶來星途的亮點，甚至開始暗淡起來。

衛詩雅首次提名金像獎「最佳女主角」，有機會拍攝場刊。（資料圖片）

直至2017年一部《失眠》，有種甦醒的感覺。「《失眠》係令自己有期望過，因為上畫時有啲迴響，身邊人又不停畀意見，令自己都有一刻心花怒放。」結果，角色未有帶來一個最佳女主角提名，整個過程由冇期望，到被捧到有希望，最終要面對失望，那份感覺比一直無望更壞。「那刻認定咗自己演戲好差，係幾唔開心。嗰次之後就唔再聽咁多人嘅意見，亦覺得獎項根本同自己冇關係，覺得不會被看見。」

衛詩雅︰「《失眠》係令自己有期望過，因為上畫時有啲迴響。」（《失眠》劇照）

所以今次憑《不日成婚２》入圍，就似終於獲得一份肯定。「愛情喜劇向來機會係少啲，加上今集票房唔係太好，都驚冇乜人睇過，但結果都入到圍，證明有不少行內人看到並投我一票，有種被看到嘅感覺，所以今次唔止係衛詩雅獲提名，係《不日成婚２》的團隊都被看見。」

衛詩雅覺得在戲裡戲外，大家都有不少成長。(《不日成婚2》劇照)

「願意儲多少少，機會又會多少少」

經歷過失望，口裡說不的衛詩衛，其實身體好誠實，冇一刻放棄過演戲。「因為我真係好鍾意造戲，但演員好被動，所以當下認定要裝備好自己先，於是走去學唔同嘅牌照，令自己製造多啲可能性。」

要為自己爭取機會，衛詩雅覺得最好就是不斷增值自己，所以她有時間就要去考牌，是行內出名的「牌王」。（梁碧玲 攝）

衛詩雅覺得當一個角色出現，而自己跟另一個候選者的外貌、外形都差不多時，可能會因為一些看似微不足道的條件，令人作出一個抉擇。「例如有場戲要落水要揸車揸船，而你又識游水，有車牌船牌，咁你就多一分機會，你願意儲多少少，機會又會多少少。」

藝人衛詩雅現身張健華案裁決 原來為學演好記者「取經」

與《白日之下》失之交臂

衛詩雅積極的態度，還可以在籌備角色上見到。為今次訪問進行資料搜集時，筆者發現早在2019年5月，衛詩雅被《香港01》記者拍到跟導演簡君晋到法庭聽審，而所聽的正是康橋之家前院長張健華一宗性侵案，亦即是電影《白日之下》的藍本故事。

2019年5月16日，衛詩雅跟簡君晋亦有到張健華的法庭旁聽，作資料搜集。（資料圖片，盧翊銘攝）

衛詩雅在庭外接受訪問時稱，看到張案的裁決，覺得法庭公正。（資料圖片，盧翊銘攝）

問起這宗往事，衛詩雅連隨讚筆者厲害，但箇中詳情由於身份尷尬亦不願多談。其實據當日《白日之下》導演簡君晋所講，該劇本於5年間，曾向多位老闆洽談但一直未能成事，直至去到古天樂手上已是第五位才拍板。

香港電影《白日之下》由簡君晉執導，余香凝、林保怡、姜大衞、梁雍婷、周漢寧等主演，亦成為今屆金像獎大熱。（《白日之下》電影劇照）

有理由相信當日英皇電影都曾有意開拍該劇本，而衛詩雅便是負責穿針引線的一位。衛詩雅︰「如果有好嘅題材我都會去幫手，做一個好嘅橋樑，我想件事做得仔細啲，但冇辦法，戲有戲嘅命，你永遠唔知之後會發生咩事。只可以話每個都係經歷，如果下次再有呢個機會，我都會咁做，咩崗位我都有興趣幫手，除咗導演，因為我做唔嚟。」