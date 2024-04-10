破墓｜日治時期選風水地打鐵樁　削韓國國運更引發「青瓦台詛咒」

韓國電影《破墓》，由《原罪犯》崔岷植、《孤單又燦爛的神-鬼怪》金高銀、《機密同盟2》柳海真及《黑暗榮耀》李到晛主演，演繹風水大師及驅魔高手，電影的詭異氛圍，成功在韓國、台灣、印尼、越南等地，大破多項票房紀錄。除了戲中的紋身成為話題，當中「鐵釘咒」更惹起民眾討論，到底真有其事還是故事創作？ （4月11日上映）



崔岷植飾演的風水大師，本為一家族破解宿咒，卻意外發現涉及國家命脈。（《破墓》劇照）

電影《破墓》，講述薩滿巫師花林（金高銀 飾）和法師峯吉（李到晛 飾）接受巨額委託，遠赴美國為富豪家族的新生兒驅魔治病。花林立即感應到富豪祖先的陰影籠罩著整個家族，禍根源於惡中之惡的不祥祖墳！二人決定聯手風水大師相德（崔岷植 飾）與禮儀師寧根（柳海真 飾），打算以危險的血祭破墓儀式試圖為該家族改風水改命運。所有人都對此有絕對危險的感應，但在花林的說服下，最後仍挖開了墳墓，卻意外釋放了埋藏在地下百年的秘密邪惡力量……

在墓穴中，更掘出多把下過咒語的工具。（《破墓》劇照）

李到晛在戲中飾演年輕的法師。（《破墓》劇照）

日軍打鐵樁削韓國國運

電影中所講的神秘力量，就是日本佔領朝鮮半島期間，於全國各風水龍脈要地，埋下巨大鐵樁，據說此舉能破壞韓國的風水勢頭，藉以削弱韓國民族及國運。傳聞韓國在戰後，於北漢山、雪嶽山、白頭山、智異山等62處，曾發現日本所埋的鐵樁，而從1985年開始，已在朝鮮半島各地成功拔除約300根鐵樁，但相信仍有不少鐵樁深藏於各地，未能清除。

祖先的棺木，原來暗藏國運的興衰關鍵。（《破墓》劇照）

戲中角色在臉上的紋身，更掀起一股熱潮。（《破墓》劇照）

「青瓦台詛咒」多位總統不得善終

雖然「打鐵樁」的影響有多大，大家都無從稽考，但有不少韓國人就相信，這正正是導致南北韓至今仍分立，更多人認為這也是導致韓國每任總統，大多不能善終的「青瓦台詛咒」的原因。所謂「青瓦台詛咒」，即大韓民國成立之後，每任總統皆會遇上不測、官非或不能善終。數據指出，大韓民國迄今爲止，共19位總統，其中13位就有如此遭致。

總統朴正熙於1979年遇刺，隨後更引發首爾之春的革命事件。（網上圖片）

其中9位因不同事故，未完成任期或在任期結束後都沒好下場。當中包括：一名任內遭遇暗殺（朴正熙）、四名因政變或民運下台（李承晚、尹潽善、崔圭夏、全斗煥）、一名任內因彈劾下台（朴槿惠）、而其中四名總統卸任後，更被起訴判刑（朴槿惠、李明博、盧泰愚、全斗煥）以及一名在卸任後因被韓國檢察院調查選擇自殺（盧武鉉）。如推測屬實，這個影響至今仍生效。

如詛咒屬實，更是影響到2017年，韓國前總統朴槿惠，因「崔順實事件」被押送至位於首爾的法院。（Reuters）

台灣都有相同佈局？

電影在台灣上映後，都有人翻出類近事件，同樣發生在日治時間的台灣，拍當年日本政府為了鎮住台灣的龍脈，於是在台灣各地興蓋神社，且當時等級最高的神社「台灣神宮」就建在台灣最好的風水寶地上，藉以穩固在台的統治。