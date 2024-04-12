金像獎2024︱何啟華撐黃子華《毒舌大狀》封帝︰私心希望大滿貫啦

香港電影金像獎即將於本週日（14日）於香港文化中心舉行，今日（12日）金像獎董事局舉行入台拜神儀式，主席爾冬陞攜同董事局代表文雋、梁李少霞、余安安、錢嘉樂等成員出席，連同表演嘉賓岑珈其、何啟華、麗英、周漢寧及大會網絡平台直播伙伴「小薯茄」主持程仁富、蔡曉童（童童）及朱柏熹（朱Mic）等出席。

香港電影金像獎主席爾冬陞攜同一眾董事與藝人出席入場拜神儀式。（葉志明 攝）

為本屆香港電影金像獎擔任表演嘉賓的岑珈其、何啟華、麗英、周漢寧，以及大會網絡平台直播伙伴《小薯茄》主持程人富、蔡曉童（童童）及朱柏熹（朱Mic）等均有出席拜神儀式。（葉志明 攝）

負責擔任表演嘉賓的何啟華（阿Dee）與麗英，於入場拜神儀式後接受傳媒訪問，分享各自在頒獎禮上的重要任務時，阿Dee笑指：「我嘅表演、同佢嘅表演，應該係冇關係嘅！」阿Dee亦續指：「我係嚟介紹返我有份參與嘅電影《毒舌大狀》！巧妙哋其實都唔係第一次介紹『最佳電影』嘅提名，我第一次應該係介紹《拆彈專家》，但係係另一種感受，因為呢部我有份參與係好開心！」

阿Dee何啟華將會在頒獎禮上負責介紹提名「最佳電影」的《毒舌大狀》。（葉志明 攝）

何啟華於《毒舌大狀》拍檔兼拍檔黃子華提名「最佳男主角」，阿Dee表示私心力撐：「咁梗係撐啦！一定要撐所有《毒舌大狀》有份提名嘅每個單位，大家一齊共事知道呢件事唔簡單！辛苦嘅、又做得開心！我私心希望佢哋大滿貫啦！攞晒咁就一百分！」麗英亦表示會支持同為小薯茄出身、憑《一人婚禮》提名「最佳新演員」的吳冰：「我私心撐阿冰啦，希望佢可以攞獎，另外《填詞L》啦。希望大家、所有電影都有好嘅成績！」

何啟華私心力撐《毒舌大狀》拍檔兼偶像黃子華奪影帝。（《毒舌大狀》電影劇照）

至於麗英在金像獎負責的項目，她亦分享指：「我負責做宣布嘅部分，叫大家記得唔好拍攝、錄音呀，我係一個好吉祥物嘅感覺，提下大家唔好做壞事！」阿Dee隨即笑言：「佢嘅部分好似電視機觀眾睇唔到嘅，好珍貴！」而首次參加金像獎的麗英便肩負重要任務，表示不禁感到壓力：「我好緊張呀，今年第一次參加金像獎，不過好彩有珈其同我做拍檔，佢carry一下會輕鬆好多嘅！」

麗英於金像獎負責大會宣布部分，觀眾未必能夠從直播裡觀看到。（葉志明 攝）

今屆金像獎繼續跟不少新人合作，以增加與年輕人交流合作的機會。(大會提供)

近日麗英與影帝劉青雲合作咖啡廣告，她興奮地表示意想不到：「我都估唔到可以同青雲哥合作，青雲哥係超級nice嘅人，我好開心喺當下拍攝嗰陣我都冇太緊張。」在廣告中，劉青雲與麗英上演額頭貼額頭的畫面，麗英笑言沒有差點錫到：「就好曬位嘅！青雲哥講咗個勁好笑嘅嘢『呢個係我榮幸』我就嚇親！係我嘅榮幸先啱！」亦笑言自己有少少面紅：「少少啦！對我嚟講佢都係美男子嚟嘛！」