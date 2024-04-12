金像獎2024︱程仁富為直播囉囉攣　童童預告冇冷笑話︰冇帶雪櫃嚟

香港電影金像獎即將於本週日（14日）於香港文化中心舉行，今日（12日）金像獎董事局舉行入台拜神儀式，主席爾冬陞攜同董事局代表文雋、梁李少霞、余安安、錢嘉樂等成員出席，連同表演嘉賓岑珈其、何啟華、麗英、周漢寧及大會網絡平台直播伙伴「小薯茄」主持程仁富、蔡曉童（童童）及朱柏熹（朱Mic）等出席。

香港電影金像獎主席爾冬陞攜同一眾董事與藝人出席入場拜神儀式。（葉志明 攝）

為本屆香港電影金像獎擔任表演嘉賓的岑珈其、何啟華、麗英、周漢寧，以及大會網絡平台直播伙伴《小薯茄》主持程人富、蔡曉童（童童）及朱柏熹（朱Mic）等均有出席拜神儀式。（葉志明 攝）

三位「小薯茄」成員程仁富、童童及朱Mic將於在第42屆香港電影金像獎紅地氈上，負責網絡平台直播。（葉志明 攝）

在第42屆香港電影金像獎紅地氈上，負責網絡平台直播的三位「小薯茄」主持程仁富、童童及朱Mic，亦在拜神儀式後接受傳媒訪問。談到要在紅地氈上與一眾演員進行直播，朱Mic立即表示：「好緊張呀！因為今次係我哋第一次做、我哋認為最高殿堂嘅典禮嘅網上直播主持，所以都認真準備咗一段時間！」

童童則希望將歡笑帶給登上紅地氈、心情亦十分緊張的演員們：「希望我哋嘅直播可以令佢哋輕鬆啲！」程仁富則坦言整個禮拜均相當擔心：「呢幾日一諗起呢件事，就成個人囉囉攣！未試過咁大件事，成個禮拜都囉囉攣，直播我哋係做得多嘅，當我哋嘅觀眾咁廣就好驚！」

程仁富受訪時直言因為要在金像獎上開直播而囉囉攣！（葉志明 攝）

為了準備好直播節目，程仁富表示嘗試將網絡材料帶到紅地氈上與演員互動：「我哋都專門睇咗啲訪問，有啲嘉賓可以問佢呢個問題喎！同埋我哋都搵咗啲小遊戲，到時同佢哋玩下會點呢？將兩樣嘢融合咗！試下攞啲網絡嘅嘢，同啲電影人玩，睇下會點！」至於小薯茄著名環節「雪櫃冷笑話」，程仁富則笑指：「呢樣我哋唔會嘅，因為講冷笑話呢就需要……」童童隨即表示：「需要雪櫃呀！我哋冇帶到雪櫃過嚟呀！」

童童笑言不會在金像獎紅地氈直播上玩「雪櫃冷笑話」，因為不會帶雪櫃到場。（葉志明 攝）

三位小薯茄成員首次參加金像獎，程仁富表示非常期待見到偶像：「就係黃子華先生！我希望到時對住佢可以好定，做返個專業嘅主持啦！」童童則對自己渴望遇到的演員身份保持神秘：「我自己心目中有個人，但係佢係嘉賓嚟嘅，而家講唔到！」續指：「男仔嚟嘅！我相信大家都好想見到！」朱Mic則私心希望在現場支持自己合作過的女主角：「我自己今次最想見嘅係阿Kay謝安琪！因為佢今次爭『最佳女主角』，套戲《4拍4家族》都有我，所以私心覺得佢可以贏到呢個殊榮！」