金像獎｜廖子妤來港發展靠黃子華捱過去　與盧鎮業齊候選眼泛淚光

廖子妤（Fish）去年憑《梅艷芳》奪得香港電影金像獎最佳女配角，今年再憑《毒舌大狀》，一個視法律如無物，每一步都持勢凌人的角色，候選最佳女配角，雖最終衰給《白日之下》梁雍婷，但更具意義，是男朋友盧鎮業(小野)，於同屆獲提名最佳男主角，而當日更是由自己親自負責，向全世界公布這個喜訊，眼泛淚光的她，場面極其溫馨。



「第四十二屆香港電影金像奬」頒獎典禮，大會發布榮獲提名「最佳男、女配角」演員的造型照，包括《毒舌大狀》廖子妤。（資料圖片）

首作全裸演出成最大挑戰

廖子妤是馬來西亞人，在當地完成廣播電視電影文憑課程後，2012年便選擇隻身來港發展，任職模特兒和演員。幸運地很快便得到一個機會，可以參與電影《末日派對》的演出，但叫人掙扎的，是第一部作品就被要求全裸演出。列底要咬緊牙關演下去，還是放下等待不知何時到來的下一個機會？

第一部作品《末日派對》，已有裸露演出，可見Fish入行的決心。（《末日派對》影片截１圖）

性格倔強，堅持隻身來港發展的Fish，在詢問過爸爸的意見後，便一口答應演出，亦為她的演藝發展踏出第一步。隨後的《同班同學》，尺度更大，意識更大膽，但Fish都願意挑戰，雖然其中有數場戲，Fish與另一演員麥芷誼便疑似情緒失控，在片場內突然爆喊，要導演停機安撫。Fish又因壓力太大而不停甩頭髮，可見心靈的付出也不小。

「子華，你一定要等我。」

其實Fish決定來港發展，原來是關黃子華事，她曾在社交平台分享一篇長文，談及自己跟黃子華的關係。兒時在馬來西亞生活，從電視看到子華主演的《呆佬拜壽》，起初不是著迷，是嚇倒。「一個戴耳環all back長髮的少爺用鞭炮把工人的耳朵給炸聾了，我嚇呆了。……全家只有我和公公喜歡黃子華，每次有他出演的電視劇和節目公公都會叫我一起來看。」已當公公過世後，家中就只淨下自己一人繼續喜歡黃子華。

為黃子華來港，最終夢想成真可以合作。（網上圖片）

而喜歡黃子華，曾經是另類的代名詞，尤其在馬來西亞，Fish解釋︰「那個還沒有youtube、台灣偶像稱霸的時代，馬來西亞比較少人看過黃子華的棟篤笑，只是知道他是演奸角和《男親女愛》的阿Lok。喜歡子華的我都被歸類為異類，但我很滿意自己的非主流品味。」

《奸人堅》當年的收視成績不錯，最高錄得39點，全劇平均都有29點！在馬來西亞同樣受歡迎。（劇集海報）

廖子妤更曾經以楊秀惠為目標，她同是馬來西亞人，亦在《奸人堅》（2007）與黃子華合作），所以入行與子華合作拍戲變成自己的人生目標。「很荒謬，但是子華，你一定要等我。PS︰喜歡黃子華不可笑好嗎？」

廖子妤有分享自己擁有的「子華珍藏」，包括親筆簽名的《一蚊雞保鑣》VCD。（廖子妤@IG）

直到2012年，廖子妤正式來港發展，其瘋癲程度是吸啖空氣，居住的地方都要關子華事。「踏出中環機鐵站，我貪婪地深吸一口香港的空氣，因為這裡的空氣裡有黃子華！」又從報紙剪下《洗燥》的海報貼在當時位於銅鑼灣租屋處的廁所門。「因為沒什麼朋友，每天回家就對著他講話。快樂、煩惱、委屈，和每天的牛肉飯都跟他分享，他也只是靜靜地躺在浴缸用居高臨下的眼神看著我，不發一語。」

跟偶像演對手戲，心情既與奮又複雜。(《毒舌大狀》劇照)

而當自己第一次當女主角的電影上映時（《中英街1號》），導演邀請了子華來看，原本游學修獲安排坐隔籬，但因工作未能留下來看，然後廖子妤毫不客氣地坐在旁邊，並不斷用念力︰「我要跟子華拍戲⋯我要跟子華拍戲」結果數年後，《飯戲攻心》、《毒舌大狀》令她圓夢。

廖子妤與盧鎮業2018年拍攝《中央街1號》再合作，更靜靜地發展成情侶，於年半前正式公開關係。（《中英街1號》花絮相）

與小野同向目標邁進

今天的Fish不再孤單，除了可以跟黃子華合作，更有位在追夢路上互相扶持的男朋友，盧鎮業（小野）。而上天又似乎特別眷顧這對小戀人，今年第四十二屆香港電影金像獎，大會安排廖子妤公布提名名單，其中宣布候選最佳男主角的提名名單一幕，竟發現男友的名未。令Fish在宣讀候選名單時，忍不住眼泛激光，聲線顫抖，現場即報以掌聲歡呼聲，場面感動。

在宣讀男友名字時，廖子妤眼泛淚光。（直播截圖）

廖子妤與盧鎮業早於2015年，接拍獨立電影《風景》時認識，到2018年拍攝《中央街1號》再合作，更靜靜地發展成情侶，於年半前正式公開關係。Fish於去年已獲金像獎的肯定，獲得最佳女配角，但男友其實都不弱，2020年便憑《叔‧叔》獲提名香港電影金像獎最佳男配角。

曾經在演藝路上面對不安感的小野，更考慮過是否繼續行演藝之路，直至近年得到機會才算定下來，更一心與女友共同在這行業繼續努力。據知他得到《年少日記》的主角機會後，都有跟Fish談論角色劇情，甚至練戲。今年二人相相獲提名，大家似乎又向目標踏前一步，二人的距離再緊貼多一點。