林家棟《命案》飲恨冇提名　重播《手捲煙》零片酬接拍仲險生意外

一年一度的《香港電影金像獎》將於今晚（14/4）舉行，在公佈提名名單時，《命案》入圍最佳電影、導演及編劇等獎項，偏偏演技獎落空，令不少觀眾戥兩位男主角林家棟及楊樂文可惜。而昨晚，ViuTV便播出林家棟主演的《手捲煙》，兩年前家棟就憑該片與《智齒》雙提名競逐最佳男主角，只是遇上自己監製，一手力勸出山的謝賢，但總叫輸得有價值有意義。

林家棟為電影零片酬接拍，鼓勵新一代電影人。（《手捲煙》電影截圖）

林家棟飾演的命理大師，為Lokman改命之餘，亦鼓勵他行善積德。演得出色，可惜二人都無緣提名金像獎。（《命案》電影劇照）

電影《手捲煙》由陳健朗執導，亦憑該片獲得《第四十屆香港電影金像獎》新晉導演獎，電影是「首部劇情電影計劃」第四屆大專組的得獎作品，香港電影發展局電影發展基金與創意香港資助，至於為何當日家棟願意零片酬接拍，他曾經在訪問透露原來一直收到好多電話游說。

家棟在戲中本想不問世事，可惜偏偏被捲入當中。（《手捲煙》劇照）

故事全程發生在重慶大廈裡面。（《手捲煙》劇照）

林家棟︰「電影發展局同創意香港都有打畀我，咁有壓力喎。然後監製劉國昌都搵我，話套戲已經搞掂晒，唯獨爭演員，問我有冇興趣？我睇完劇本，覺得一個新導演，能夠獲得撥款，我作為業界一份子冇理由唔支持，咁不如唔好講錢，再算啦！」

林家棟的演出獲觀眾大讚。（《手捲煙》劇照）

《手捲煙》當年上畫都頗有迴響，更在金馬獎獲7項提名，包括最佳劇情長片及男主角，不過最令家棟興奮是電影的動作指導，同時獲金馬及金像獎提名。「佢（動作導演）招呼得我好好，一來便同我講，度咗個長達6、7分鐘的動作場面，問我做唔做到？我話小弟都一把年紀，盡力做啦。」

林家棟在戲中跟南亞演員有不少對手戲。（《手捲煙》劇照）

如果大家有睇過該片，就會記得電影尾聲有一場一氣呵成的動作戲，家棟一人深入虎穴一鏡到底打餐死。觀眾看畢都讚不絕口，但原來當中有出過小差池。林家棟︰「其實拍攝時出咗小意外，當中有個着火鏡頭唔小心，有位演員燒多咗5、6秒，差啲燒親人。」幸好有驚無險，最終亦可一刀不剪，一鏡直落上畫，未知大家重溫時又有冇留意到呢個小小缺憾。