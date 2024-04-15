金像獎2024︱吳慷仁最愛香港電影　27歲成演員受關錦鵬賞識拍電影

《第42屆香港電影金像獎》昨晚（14日）圓滿結束，現年41歲的吳慷仁首次獲提名演技獎。模特兒出道的他，於2008年受《渺渺》監製關錦鵬賞識，首次跨界大銀幕成為演員，是次得獎電影《但願人長久》亦為關錦鵬監製作品，於電影裡飾演一對女兒的三個成長階段的父親林覺民一角。此前，吳慷仁已憑《但願人長久》於《第30屆香港電影評論學會大獎》上奪得「最佳男演員」獎！

吳慷仁於《但願人長久》裡飾演一對女兒的三個成長階段的父親林覺民一角。（《但願人長久》電影劇照）

吳慷仁早前於「第30屆香港電影評論學會大獎」上，憑《但願人長久》奪得「最佳男演員」獎。（梁碧玲 攝）

吳慷仁於台灣出道成為演員後，接拍不少電影及電視劇，漸漸成為金鐘獎提名常客，去年亦憑馬來西亞電影《富都青年》首度入圍金馬獎，並榮封金馬影帝！

「第60屆台北金馬獎」演技大獎「最佳男主角」由吳慷仁憑主演作品《富都青年》首次榮封金馬影帝！（金馬獎直播截圖）

成為模特兒及演員前，吳慷仁從中學時期開始兼職幫補家用，曾經做過水電箱焊工、地盤臨時工、餐廳侍應、調酒師、超級市場服務員及地攤商販，19歲前已轉換超過40份工作。吳慷仁社會歷練豐富，讓他在揣摩及演繹角色上靈活自如，不論任何角色都能夠適當、到位地演繹，並觸動廣大觀眾的共鳴。吳慷仁曾接受台灣媒體訪問時分享指：「我本來就學了很多雜七雜八的東西，在演員這條路上是半路出家，27歲才開始演戲，我是苦工型的演員，我從來不否認、就是接受它、接受我就是沒有天份。」因為並非演藝科班出身，所以吳慷仁更努力用心揣摩演繹角色。

吳慷仁成為演員前，曾做過地盤臨時工、餐廳侍應、調酒師、超級市場服務員及地攤商販，19歲前已轉換超過40份工作。（吳慷仁Facebook圖片）

早前吳慷仁就《但願人長久》接受《香港01》專訪期間，提及為了演繹來自湖南的林覺民，花超過三個月學習湖南話對白：「我開始拍《富都青年》的時候學湖南話，因為《富都》不需要講對白嘛（角色為聾啞人士）！所以我晚上回酒店便學湖南話，這件事連《富都青年》的導演都不知道。當時同步學兩種語言，日間練手語，晚上練湖南話、廣東話，都幾有趣，是演員才有的獨特體驗。」

吳慷仁表示自己拍攝《富都青年》期間，同步為《但願人長久》學習湖南話，於是變成日頭做手語，夜晚講湖南話。（梁碧玲 攝）

吳慷仁在《富都青年》裡飾演一位聾啞人士，表示自己日間拍攝做手語，夜上則為《但願人長久》練習講湖南話。（《富都青年》電影劇照）

除了學習湖南話，吳慷仁亦透過實地觀察與近距離接觸，揣摩作為癮君子的林覺民：「因為角色是一位癮君子，拍攝前導演亦與我到許多戒毒、美沙酮中心觀察，行走過不少路。其實也沒有特意做甚麼，只是在街道上觀察這地的人。如果導演沒有空，我便自己去通州街公園，觀察道友如何生活，其實也沒有刻意攀談，可能過去一起抽煙。」