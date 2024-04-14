金像獎︱洪金寶入行60年獲終身成就奬　片場觸怒李小龍曾大打出手

香港電影金像奬協會為表彰多年來為香港業界作出卓越貢獻的傑出電影人，特設殿堂級榮譽「終身成就奬」及「專業精神奬」。大會早已公布今年「終身成就奬」會頒予縱橫香港影壇超過60年的洪金寶先生，而擔任電影服裝管理超過四十年的唐萍女士，則獲頒「專業精神奬」。人稱大哥大的洪金寶，是電影監製、導演、動作指導和演員，投身香港電影業超過60年，他自言現時擁有的一切都是電影所賜予，對電影的深愛以「我愛你」去形容。



洪金寶入行60年，奪得終身成就獎。（直播畫面）

大哥大一出場，就喝令大家坐低，非常有霸氣。（直播畫面）

第42屆香港電影金像獎「終身成就獎」得主。（資料圖片）

洪金寶以獨特的武打風格和靈巧機敏的動作，贏得全球觀眾的喜愛和讚賞，自八十年代起，香港武打動作電影風行全世界，洪金寶可謂功不可沒。1961年，洪金寶以九歲之齡進入于占元創辦的中國戲劇學院拜師學習京劇，曾改藝名朱元龍。十四歲正式加入影壇任武師，憑藉紮實的基本功和肯學肯拚的態度，十七歲時已成為邵氏電影《龍門金劍》的聯合武術指導。

大會安排張艾嘉頒發獎項。（直播畫面）

洪金寶近年都仍有演出，新作《九龍城寨之圍城》，飾演大老闆一角，即將上映。（《九龍城寨之圍城》角色海報）

於1970年成立的嘉禾電影公司以攝製武俠片為主，洪金寶加盟後有機會與李小龍、鄭昌和、胡金銓、許冠文及吳宇森等才華洋溢的導演合作，並接觸到截拳道、合氣道、跆拳道和泰拳等各門武術。談起跟李小龍合作，二人曾有過一單趣事，洪金寶在吳君如的《星星同學會》節目中有分享過。

一句說話，令李小龍以為是挑釁自己。（影片截圖）

他在節目中就分享了這個埋藏心底30年的秘密。洪金寶︰「那時候我在拍《五雷轟頂》，李小龍從美國來探班，他是我心目中的偶像，是個英雄，他來到片場，大家介紹我，他是三毛，是武指，我隨即誇張他︰『你好打得喎』，其實我係仰慕佢，結果他誤會咗，以為我要向他挑戰說︰『你想點？係咪想比試下？』我當時可以點，唔通話唔係唔係縮沙，唯有硬住頭皮話︰『好呀！』」

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當時大家擺好姿勢準備開戰，洪金寶︰「我隻腳剛剛一抬起，佢隻腳已經擺到喺我臉上。真係好快，我只好話︰『好嘢！』」君如追問這刻是輸了嗎？大哥大亦敬重地說︰「我當然係輸啦，直頭輸晒，佢好禮貌，如果唔係大可以一腳踢埋嚟。我事後都有同佢解釋唔係挑釁，係羨慕佢，佢都話冇嘢冇嘢！」最終惺惺相惜和氣收場。

洪金寶為香港電影導演、演員及動作指導。（資料圖片）

在幕前演出方面，演技多元化的洪金寶憑1982年上映的《提防小手》與《最佳拍檔》的麥嘉同時獲得「第二屆香港電影金像獎」最佳男主角殊榮，六年後在《七小福》（1988）飾演以于占元為藍本的京劇師父角色再度封帝。踏入2000千禧世代，他擔任《葉問》（2008）與《葉問2》（2010）的動作導演，再拍詠春依然拍出新意，為他繼早年的《敗家仔》（1981）後再增添兩座金像獎「最佳動作設計」獎座，連同之後的《殺破狼·貪狼》（2017），洪金寶四度榮獲金像獎「最佳動作設計」殊榮。

洪金寶在《殺破狼》飾演的王寶非常霸氣，而且身手極為了得。（《殺破狼》電影劇照）

成龍與洪金寶在《A計劃》中展現師兄弟之間非凡的默契。（《A計劃》電影劇照）

洪金寶的才華與成就並不僅於執導和演出，1980年代他為嘉禾公司監製了一連串叫好叫座的電影，又參與創辦德寶電影公司，由他監製的《皇家師姐》（1985）更捧紅了今日貴為奧斯卡影后的楊紫瓊。洪金寶以其多才多藝及孜孜不倦精神，領導及推動港產動作片發展，讓他成為香港影壇其中一位最具影響力的人物，贏得影壇「大哥大」的稱譽。