金像獎2024｜姜大衛獲最佳男配角　獎座贈予太太︰今年結婚50周年

《第四十二屆香港電影金像獎》今日（14日）舉行，今屆「最佳男配角」獎項競爭激烈，有多位好戲之人兼影帝級人馬角逐，亦有令人驚喜的小演員，包括：《白日之下》姜大衛、《年少日記》黃梓樂、《死屍死時四十四》李尚正、《但願人長久》吳慷仁以及《毒舌大狀》謝君豪，最終由姜大衛奪得！



今屆「最佳男配角」獎項競爭激烈。（直播截圖）

姜大衛入行72年，首獲金像獎獎項。（陳順禎 攝）

此環節由林熙蕾頒發，獎項最終由《白日之下》姜大衛奪得，今次是他入行72年來首次入圍金像獎，但已一擊即中！宣布他獲獎一刻，全場起立鼓掌，包括其胞弟兼金像獎協會主席爾冬陞。姜大衛都有多謝擔任《白日之下》監製的對方。而講得獎宣言時他非常肉麻，率先多謝老婆李琳琳，說要把獎座送給對方。

姜大衛在《白日之下》飾演院友通伯。（劇照）

姜大衛拍了107部電影，入行72年，首次獲得金像獎「最佳男配角獎」。（直播截圖）

李琳琳吻賀姜大衛。（直播截圖）

姜大衛獲獎一刻，全場起立鼓掌。（直播截圖）

宣布姜大衛獲獎一刻，全場起立鼓掌，包括其胞弟兼《白日之下》監製爾冬陞。（直播截圖）

他說：「真係估唔到，我同我大佬秦沛，兩個人拍咗細佬做監製或者做導演嘅戲，攞咗呢個最佳男配角，仲要一個做癲嘅一個做傻嘅。今日呢個獎我想頒畀我太太，因為……因為今年係我同太太結婚50周年，佢話想低調啲，咁我以最低調嘅方法將呢個獎交畀佢，I love you。其實有冇獎我都冇乜所謂，我哋都要拍，都要畀心機拍好一部戲，呢一個係50幾年前，我第一次攞獎嗰陣時嘅諗法，過咗幾廿年之後，我發覺原來獎係對一個演員嚟講係幾重要，除咗畀大家嘅肯定，亦都係自己畀自己嘅肯定。呢幾十年，我呢一世人淨係做過一份工，就係電影人！電影畀咗我一切，畀咗我家庭，畀咗我朋友，畀咗我所有嘅嘢，如果有第二世嘅話，我仲希望繼續做電影人。」

姜大衛在台上示愛，說要把獎項送畀李琳琳，作為結婚50周年禮物。（直播截圖）

他續說：「好多謝天下一老闆古天樂，多謝我細佬爾冬陞，多多謝導演簡君晉，多謝《白日之下》台前幕後所有好朋友，我哋《白日之下》嘅團隊真係OK。多謝！最後我要多謝，冇佢就冇我嘅，我嘅師父張徹導演，導演，謝謝！」

姜大衛亦有多謝古天樂。（直播截圖）