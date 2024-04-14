金像獎2024︱洪金寶奪終身成就獎　再拍戲望奪最佳導演︰四喜臨門

香港影壇盛事《第四十二屆香港電影金像獎》現正隆重舉行，72歲的洪金寶獲頒「終身成就獎」。張艾嘉驚喜登場擔任頒獎嘉賓，頒發獎項前，張艾嘉表示於1989年曾跟洪金寶主演過一部文藝片《八両金》，因而看過洪金寶不為所知的一面，除了讚對方舞技、廚藝一流，原來洪金寶亦非常幽默、溫柔及害羞。

72歲的洪金寶獲頒「終身成就獎」。(陳順禎 攝)

洪金寶出場叫大家坐低，相當霸氣。（直播畫面）

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以粉紅色西裝亮相的洪金寶一出場全場起立鼓掌，奪過獎項後洪金寶立即著大家坐低。他在台上表示奪得獎項的消息在頒獎典禮前傳開後，有大批朋友及粉絲恭賀及替自己高興：「不經不意做了60年，仲喺同一個職業做得咁好，真係好有福。」他續指自己多年來一直都有很多貴人從旁支持自己，包括製片人陳佩華、編劇黃炳耀及導演司徒卓漢，所以獎項並不是自己一個人的榮耀。

洪金寶打趣要跟張艾嘉在台上完成接吻一幕。(陳順禎 攝)

洪金寶感謝現任太太高麗虹。（直播畫面）

其後洪金寶公開感謝前妻曹恩玉為自己誕下四個子女，更感謝現任妻子高麗虹照顧了自己40多年，很有耐性地照顧自己的飲食及帶自己睇醫生。最後洪金寶指，亞洲電影大獎及本屆金像獎兩度奪得「終身成就獎」，過去亦奪得過「最佳男主角」、「最佳動作指導」等獎項，只差「最佳導演」，所以會繼續拍攝電影，日後能夠入圍「最佳導演」已經好開心，並笑言：「 如果得獎更加好，正式叫四喜臨門！」